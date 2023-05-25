國人最愛十檔境外股票基金 今年來表現如何？

境外基金資訊觀測站統計，到4月底為止，摩根美國科技基金取代貝萊德世界礦業基金，成為國人最愛的境外股票基金，持有金額達新台幣369億元。這檔基金績效十分搶眼，年初來大漲逾30%，是表現最強的美股基金。因此，雖然國人在4月為淨贖回，但持有規模仍隨著淨值水漲船高，衝到第一名。

聯博美國成長基金今年來漲幅雖沒有科技基金出色，但也有13%之多，在同型基金中名列前茅。聯博投信很早就叫進美股基金，國人近年來對這檔基金也相當捧場，推升持有規模到367億元，緊追摩根美國科技基金。

貝萊德世界科技基金也是國人長期偏愛的科技基金，共持有354億元，成為國人最愛境外股票基金第三名。這檔基金也很爭氣，今年來漲22.6%，更是極少數在4月仍有淨申購的股票基金。

貝萊德世界礦業基金今年之前一直是國人最愛的境外股票基金，今年來節節敗退，成為第四名，國人持有金額只剩335億元，一方面是國人贖回金額大於申購金額，一方面則是因為績效不敵科技基金，今年來下跌3%。

富蘭克林坦伯頓成長基金則是第五名，國人持有317億元，今年來上漲近一成。這檔基金布局全球股市，成立於1954年，歷史極為悠久，也是國人耳熟能詳的基金。基金有45%布局美股，歐股超過三成，亞股則約一成。

名單上第六到十名仍以成熟市場標的為主，包括第六名的摩根美國智選基金、第八名的聯博優化波動基金、第九名的富蘭克林坦伯頓生技領航基金，漲幅都超過5%。至於唯二新興市場基金，今年來表現偏弱。第七名摩根中國基金今年來下跌逾一成，第十名摩根東協今年來漲幅不到1%。