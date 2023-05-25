輝達盤後飆漲 這幾檔概念股衝漲停同賀

晶片大廠輝達（Nvidia）財測爆好，大大超出市場預期，激勵股價在盤後交易應聲飆升28%，台股相關概念股今（25）日也是大漲同賀，台積電大漲逾2%之外，包括創意（3443）、穎崴（6515）、技嘉（2376）、建準（2421）等多檔直飆上漲停，創意再創歷史天價，衝上1,390元，但盤中打開漲停。

輝達周三公布財測，截至7月的本季，銷售將達到約110億美元，幾乎比以前單季最高的82.8億美元還要再多出近33%，較分析師平均預期72億美元高，調整過的毛利率大約是70%，也超過分析師預期的66.9%。

輝達在盤後應聲飆升28%，有望創新高；在財測公布前，輝達在正常交易時段小漲0.49%至305.38美元；截至周三收盤，輝達市值已達7,550億美元，市值朝1兆美元邁進。

輝達財測於市場預期，主受惠於人工智慧（AI）處理器的強勁需求，台廠相關供應鏈營運也可望跟著受惠，輝達盤後股價狂飆，帶動台股相關概念股大漲，權王台積電（2330）以542元開高一度拉升至545元，盤中漲幅2.66%，台積電大漲之外，還有多檔則是亮燈漲停。

創意以1,345元開出，一度衝上漲停1,390元，創下歷史新高價，但盤中打開，漲幅逾9%；半導體測試介面大廠穎崴在馬來西亞檳城舉行馬來西亞業務及技術服務中心開幕儀式，未來將在檳城及東南亞地區提供最即時的測試介面技術服務，衝刺業績，早盤以717元開出，股價開高走高衝上漲停762元。