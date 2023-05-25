美股今年漲幅靠他們 科技巨頭占 S&P 500 權重逾27%

美股行情熱絡，截至5月19日，標普500指數今年來上漲近一成。進一步分析，美股這波行情主要靠科技巨頭帶動。若扣除科技巨頭的貢獻，今年來標普500指數甚至不漲反跌，顯示目前資金主要流向仍以科技巨頭為首。科技巨頭股價暴漲，使市值節節攀升，也使作為科技巨頭代表的FANG+指數，在美股中的權重也隨之上升。

根據彭博數據，5月19日，FANG+指數成分股中的九大科技巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、META、超微半導體及網飛，總市值已逼近10兆美元，占標普500指數權重達到27.39%。尤其是今年因AI熱潮最受矚目的輝達，今年來股價翻倍，推升市值大幅躍進，3月擠下股神巴菲特創辦的波克夏，成為標普500指數第五大企業。隨後特斯拉及META市值也在股價上漲的帶動下大幅增加，使標普500指數市值前十大企業中，有七檔皆為科技巨頭。

統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，科技巨頭今年來強勢表現具備天時、地利、人和三大優勢。首先是天時，聯準會升息循環進入尾聲，使科技股評價修正的利空出盡，對於未來景氣下行環境，科技巨頭因營運較其他類股穩健，占盡天時優勢。

其次是地利，3月以來歐美銀行股接連出現流動性危機，使股市資金大幅撤出銀行股，轉向較為安全的科技股，而中小型科技股在高利率環境下的融資壓力大，科技巨頭坐擁龐大且穩定的現金流，因此獲得資金青睞。

第三，今年以來全球瘋AI，為科技巨頭創造了人和的環境。林良一指出，目前AI領域因技術研發需仰賴海量資源，使AI市場由幾大科技巨頭主導。例如，微軟、谷歌及META就是AI技術先驅，而AI模型訓練需要的高階處理器市場，則由輝達及超微半導體瓜分。在AI投資熱潮下，科技巨頭作為AI市場的主要玩家，帶動FANG+指數今年來飆漲超過五成，也為指數增添長線成長潛力。