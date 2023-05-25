當沖免盯盤 ! 元富證推當沖條件單三階段沖銷保障鎖住獲利

新光金控旗下元富證券積極布局數位藍圖，持續為提供投資人最佳數位投資體驗。有鑑於台股短線當沖盛行，元富證券行動達人APP的雲端條件單推出全新功能當沖條件單，符合現股當沖資格之用戶，可一次設定當日進、出場條件，獲得盤中、收盤、盤後三階段沖銷保障，可減少股票未能反向沖銷的問題，使當沖交易不費神且更安心。

據證交所統計，今年4月台股當沖總成交金額占整體集中市場比重近40%。當沖交易熱絡，不只因為證交稅稅率減半之誘因，投資人採取當沖交易，更可靈活運用有限資金進行投資布局。但往往因為投資人未能隨時盯盤，錯失反向沖銷時機。使用元富當沖條件單則可協助投資人盯盤，並執行投資人預先設定之進、出場條件，在當日進行三階段沖銷保障，自動鎖利停損，增加獲利機會。

元富證券「當沖條件單」具有三大亮點特色 : 一、三階段沖銷保障：一次設定進、出場委託條件，進場單成交後，原則於盤中交易時段，依出場單條件反向沖銷，立即鎖利停損；若出場單於當日13:25前未觸發或未成交，系統將啟動收盤前沖銷機制，若收盤前仍未能沖銷，系統將再度啟動盤後定盤沖銷，以降低股票未能反向沖銷的問題。二、系統監控：當沖投資人可當日預約監控情境，系統可輔助盯盤，並依投資人設定條件送單，即時掌握進、出場時機。三、鎖利停損：系統監控盤中走勢，依投資人設定情境自動出場，達成鎖利停損目標。

元富證券近期推出OU好富投線上開戶活動，6月30日前透過OU好富投成功開戶+交易，可輕鬆拿銀行現金回饋$288及元富證券回饋300點LINE POINTS。另有活動期間開立之OU好富投新戶存股滿額活動，加碼震撼優惠台股電子交易手續費抵用金共$7,998，且新戶於同一存股平台累積扣款滿6萬元，元富再加碼抽出60份，價值6,000元五大品牌(家樂福、遠東SOGO百貨、遠東百貨、王品集團、7-ELEVEN)的五選一即享券，還有無上限的揪團獎金。