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台股下跌28.71點 三大法人賣超19.01億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股今（24）日小幅下跌，盤中最低達16070.16點，大盤指數終場收16159.32點，下跌28.71點，成交量2259.74億元，三大法人賣超19.01億元。圖／聯合報系資料照
台股今（24）日小幅下跌，盤中最低達16070.16點，大盤指數終場收16159.32點，下跌28.71點，成交量2259.74億元，三大法人賣超19.01億元。圖／聯合報系資料照

台股今（24）日小幅下跌，盤中最低達16070.16點，大盤指數終場收16159.32點，下跌28.71點，成交量2259.74億元，三大法人賣超19.01億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超45.98億元，投信買超1.19億元，自營商買超（合計）25.77億元，其中自營商（自行買賣）買超38.7億元，自營商（避險）賣超12.93億元。

台股今日拉回，權王台積電（2330）終場收525元，股價跌幅0.94%，下跌5元，聯發科（2454）今表現同樣較弱，終場收711元，跌幅0.69%；大盤今以觀光股表現最強，以飯店及旅行社突出，多檔亮燈漲停，其中包含夏都（2722）、鳳凰（5706）、雲品（2748）等。

自營商 台股 三大法人 外資

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