台股萬六類股輪動 科技優息指數引領多頭走勢

台股近期站回萬六大關，今年來報酬率重回兩位數，聚焦業績及殖利率題材的「特選臺灣科技優息指數」表現更勝大盤。投信法人表示，欲掌握接下來台股除息及電子旺季行情，建議可透過相關追蹤指數的ETF兼顧成長及收益機會。

將於5月24日起募集的復華台灣科技優息ETF（00929）追蹤指數即為「特選臺灣科技優息指數」，收益分配採月配息機制，將是國內首檔台股月配息型ETF。

隨季報利空出盡後，資金大舉回流台股，儘管近日略有波動，不過加權股價指數今年來漲幅重回兩位數。根據CMoney統計，經還原權息，加權報酬指數漲幅14.8%、電子指數18.3%，各高股息指數表現毫不遜色，今年來多漲贏大盤，其中成分股皆是績優電子股的「特選臺灣科技優息指數」漲幅達23.8%，表現更為亮眼。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，電子科技類股是台股市值最大、最具競爭力產業，「特選臺灣科技優息指數」百分百聚焦電子產業，藉由機制篩選，避開獲利不穩定的景氣循環股，也打破一般人對電子股波動度大的刻板印象，期望達到空頭抗跌、多頭續漲的目標。

根據統計，近五年加權股價指數以及電子類、金融保險、不含金融電子等三大類別指數當中，電子類每股稅後盈餘累積成長率表現最佳。