5/24【早晨財經速解讀】大分歧！債市定價衰退 股市定價復甦？債務談判僵持 美債真會違約？

美國股市周二大幅收跌，國庫券殖利率急漲，美國債務上限的談判仍處僵局，投資人越發感到不安。

美國總統拜登和國會共和黨領袖周二結束又一輪債務上限談判，面臨違約風險的最後期限越來越近。1個月期國庫券殖利率達到5.888%的最高水準。對短期利率前景尤其敏感的2年期公債殖利率上升至4.333%。

標普500指數下跌1.1%，收於4,145.58點；那斯達克綜合指數跌1.3%，至12,560.25點；道瓊工業指數跌231.07點，跌幅0.7%，至33,055.51點。

投資人也靜候聯準會（Fed）周三發布的5月2-3日的會議紀錄，以評估Fed接下來動向。

Patrumin Investors投資長Samuel Dedio說，違約的可能性越來越大，這也可能會促使一些股票交易商因押注黑天鵝事件會撼動市場而減持股票。

Harvest Volatility Management交易和研究主管Mike Zigmont說：「一些政客公開考慮違約，這是一個壞現象。」景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，她認為短暫的技術性違約是真正可能出現的情況，這更可能反映在債券價格而非股價上。

摩根士丹利的股票策略師威爾森警告，美國債務違約的可能性並沒有被市場消化。他說，即使雙方達成協議，仍可能對經濟成長產生影響。

接受路透調查的策略師認為，標普500指數年底將為4,150點，略低於周一收盤的4,192.63點。

標普全球數據顯示，美國5月商業活動上升至13個月高點，受到服務業強勁增長提振，這有助於約束市場出現更大跌幅。

主要科技股大多走低，拖累科技股集中的那斯達克綜合指數。微軟跌1.8%，谷歌母公司Alphabet 跌2%。臉書母公司Meta Platforms 跌0.6%，輝達（Nvidia）跌1.6%。

Zoom Video Communications大跌跌幅超過8%，該視訊會議平台公布歷來最緩的單季營收成長。

博通公司（Broadcom ）上漲1.2%，這家晶片公司和蘋果公司達成數十億美元的交易，蘋果將使用美國製造的晶片。蘋果下跌1.5%。

區域性銀行股延續了周一的漲勢，PacWest Bancorp上漲7.9%，KBW地區銀行股指數上漲0.9%。