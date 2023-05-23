聯邦臺灣精選收益多重資產基金 6月12日正式開募

俄烏戰爭及通膨等問題今年雖有所緩解，然中美貿易戰、歐美銀行危機等接踵而來，造成全球股債市大幅震盪，令不少投資人想參與中長線回升行情，又害怕短線承受過大震盪風險，如何挑選具攻守兼備投資標的成為投資人首要課題之一。

由於市場不確定因素難以掌控，在理財商品的挑選，分散風險尤其重要，多重資產型基金可同時投資股票、債券、基金受益憑證等資產種類，有機會減輕股市修正時的風險，債券部位則可配置轉換公司債，不僅增加賺取資本利得的機會，亦加強投資組合抵禦下檔風險的能力，解決投資人挑選市場或商品的困擾。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，聯邦投信近年來積極擴展產品線，在產品設計上挖掘更多優質投資的貼近市場以滿足投資人需求。因此，聯邦投信特別推出「聯邦臺灣精選收益多重資產基金」集結「可轉債」、「特別股」及「高股息股含ETF」等穩健資產，提供季配息及後收級別供投資人做選擇。

聯邦投信投資長 吳裕良指出，美國最新4月CPI及核心CPI皆低於市場預期，顯示物價上漲壓力正在消退，市場預期6月不升息機率也逐漸攀升，且普遍認為升息趨勢有望在上半年停止；近期金融危機雖及時止血，但市場仍對中小型銀行缺乏信心。加上，近期美股財報陸續公布，科技股對下半年展望偏保守，及債務上限談判等議題干擾，預期美股近期將維持震盪走勢。

台灣部分，近期也因科技產業預期下半年展望不如市場預期，且多數廠商4月營收表現不佳，短期加權指數維持震盪走勢，連同今年以來表現較好的櫃買指數也開始出現修正，顯示內資的信心不足，雖然近期台股震盪激烈，然隨著電子業庫存問題即將結束，景氣將溫和復甦並遞延至明年，中長期看好電子業將有機會在明年第一、二季淡季不淡，投資人不宜此時看壞台股。

瞬息萬變的市場下，投資人可配置特別股與可轉債的台灣多重資產基金參與市場，可望受惠低波動、穩定配息特性，以息收降低資產波動，又可參與未來資本利得上漲空間，是不錯的投資選擇。