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5/23【早晨財經速解讀】外銷訂單續衰退 牛市開啟or反彈尾聲?股債賣壓將再現?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周一收盤漲跌互現，那斯達克綜合指數受Alphabet和Meta Platforms提振上漲，標普500指數接近平盤，投資人在新一輪提高美國債務上限的談判之前避免大舉押注。

標普爾500指數微漲0.02%，收報4,192.63點；那斯達克綜合指數漲0.5%，至12,720.78點，收在2023年以來最高；道瓊工業指數跌140.05點，跌幅0.4%， 收在33,286.58點。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫將於周一盤後會面，討論提高聯邦政府舉債上限，此時距離美國可能出現史無前例的違約僅剩10天。美國財政部長葉倫警告，美國到6月15日還能支付所有帳單的可能性「相當低」。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall說：「投資人基本上是在預料他們會及時達成協議，至少呈六四波的可能性。」「達成的協議可能只是延長債務上限，將提高債務上限的決定挪後到他們9月討論預算時。」

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，聯準會（Fed）今年可能還需將指標利率再提高50個基點，美元應聲走強。明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里則說，即使Fed下個月暫停利率上調，也應該要發出緊縮尚未結束的信號。

本周，投資人將從眾多Fed決策者的發言和關鍵數據中尋找貨幣政策線索，例如4月個人消費支出（PCE）物價和耐久財數據。Fed青睞的通膨指標PCE物價指數將於周五公布。

科技相關股提振市場，Alphabet 漲1.9%，Meta 漲1.1%，未受Meta 遭歐盟監管機構罰款13億美元打壓。

OANDA高級市場分析師Edward Moya說：「隨著債務上限風波愈演愈烈，大型科技股已成為華爾街的防禦性交易新寵。」

摩根大通財富管理的全球投資策略師Elyse Ausenbaugh則表示，大型科技股已「經歷了縮減規模並重新調整業務重心的階段，因此投資人開始青睞這類股」。

蘋果跌0.6%，Loop Capital將蘋果評級從「買進」下調至「持有」，根據路孚特數據，這是該公司五個月來首次遭遇下調評級。

美光跌2.9%，中國中央網信辦周日宣布，美光在大陸銷售的產品未通過網絡安全審查，國內關鍵資訊基礎設施的業 者應停止採購美光產品。

PacWest Bancorp 同意將一個由74項房地產建設貸款組成的投資組合出售給Kennedy-Wilson Holdings Inc 一家子公司，此消息提振了地區性銀行股。PacWest急漲近20%，帶動部分地區性銀行股上漲。

大型銀行受壓，摩根大通跌0.8%，小摩預測淨利息收入將增加30億美元，因今年收購倒閉的第一共和銀行導致利息支付增加。

摩根大通執行長戴蒙在投資人日上說：「每個人都應該為利率繼續攀升做好準備，5%的聯邦基金利率還不夠高—我一直在向客戶和銀行建議這一點，你們應該為6%、7%做準備。」

輝瑞急漲超過5%，根據發表在醫學期刊上的數據，在一項針對二型糖尿病患者的中期試驗中，其糖尿病藥物產生了與諾和諾德的Ozempic相似的減重效果。

Greenhill & Co漲逾一倍，瑞穗金融集團將以5.5億美元收購這家美國併購諮詢公司，包括債務在內。

道指成份股石油巨頭雪佛龍跌1.8%，該公司表示將以76億美元的全股票交易收購PDC Energy，包括債務。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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