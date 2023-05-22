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台股上漲5.97點 三大法人買超73.59億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股今（22）日大盤指數終場收16180.89點，上漲5.97點，成交量2470.46億元，三大法人買超73.59億元。圖／聯合報系資料照
台股今（22）日大盤指數終場收16180.89點，上漲5.97點，成交量2470.46億元，三大法人買超73.59億元。圖／聯合報系資料照

台股今（22）日小幅上漲，盤中最高達16202.92點，大盤指數終場收16180.89點，上漲5.97點，成交量2470.46億元，三大法人買超73.59億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超71.31億元，投信賣超8.11億元，自營商買超（合計）10.39億元，其中自營商（自行買賣）買超12.03億元，自營商（避險）賣超1.64億元。

台股今震盪，權王台積電（2330）小跌，最低曾一度達529元，終場收531元，股價跌幅0.18%，下跌1元，聯發科（2454）今表現較強，股價上漲7元，終場收705元，漲幅1%；盤面上以航空雙雄人氣最熱，受惠兩岸解封在望，長榮航（2618）漲幅3.71%，華航（2610）也有2.75%的漲幅。

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