美債務上限有望緩解 新興亞股轉向樂觀

美國債務上限僵局有望緩解，市場情緒轉向樂觀，帶動多數新興亞股上周反彈，台股大漲4.3%居冠，南韓、菲律賓則上漲2.5%及1.3%緊追在後；上周資金流向，台灣淨流入23.2億美元位居第一，南韓及印度則分別淨流入11億美元及7.5億美元。

台股上周收16,174.9點，周線翻紅，大漲4.3%。中信上櫃ESG 30 ETF（00928）經理人張嘉祐表示，美國科技股補漲之下，帶動台股電子族群的表現，上周在三大法人同步加碼下，台股上周攻克萬六大關，成交量也溫和放大，並站上72天大箱型的壓力區間，緊接著，時序來到5月底，台股將進入股東會、除權息旺季，有望對台股帶來一波有利行情。

張嘉祐接著說，近期美國大型企業相繼召開法說會，人工智慧（AI）成市場焦點，也預計AI應用未來將會成為支撐市場的主要題材，隨著AI議題逐漸發酵，具有領先技術的台廠，如：半導體產業，都有望在未來取得商機，而產業庫存消化也有望在第2季底完成，下半年在新應用需求擴大的情況下，台廠的訂單預計將會有所成長，儘管需求成長的不確定性及供應鍵調整，仍影響市場氛圍，行情震盪難免，但也正是投資人伺機布局的好時點，投資人仍布局長線題材的類股，像是：通訊、資訊科技、半導體、ESG、新能源及電動車等。

越股上周收在1,067.07點，周漲0.02%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，儘管越南當地已有多家銀行宣布調降存款利率，但仍高於疫情前水平，影響信貸增長，對此越南國家銀行表示，不排除將持續調降利率，維持寬鬆基調，協助企業降低資金成本，在降息、法規相繼釋出後，大小城市各個曾經停工的建案於5月重新開工，且各市豪華建案也不斷提出行銷方案刺激需求，有意趕上本波房地產熱潮，整體而言，越南政府目前對發展經濟決心仍不變，當前股市受外在因素、全球市場氛圍的影響較重，但也正是投資人定期定額進場的好時機，靜待越南散戶信心回籠後，越股後市爆發力也值得期待。