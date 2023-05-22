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凱基證券APP改版開放免登入功能 獨家選股助投資新手

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券「隨身e策略」APP改版開放免登入功能，免開戶即可使用多項服務，邀請投資人立即體驗。凱基證券/提供
凱基證券「隨身e策略」APP改版開放免登入功能，免開戶即可使用多項服務，邀請投資人立即體驗。凱基證券/提供

凱基證券「隨身e策略」APP全新改版，首度推出免登入搶先體驗多項投資資訊服務，不須開戶即可使用獨家策略選股、追蹤個股與投資組合回測等功能，幫助更多投資新手將辛苦累積存下的資金投入市場之前，透過「隨身e策略」APP找出適合投資標的、回測確認操作方向，踏出穩健理財第一步。

凱基證券電子商務督導主管鄭嘉慶表示，這次「隨身e策略」APP改版換裝，跨越多數證券下單平台需開戶登入才能使用的限制，提供投資人一個全方面的行動理財解決方案，只要透過智慧型行動裝置下載「隨身e策略」APP，免開戶就能使用APP中多項服務，例如查看國內外指數最新行情、策略選股功能選出投資標的、建立自選股清單追蹤標的，更可以建立投資組合回測歷史績效，讓投資新手藉由APP體驗交易，投入資金前建立投資策略思維。

此外，為幫助投資人建構屬於自己理財配置的投資組合，凱基證券「隨身e策略」APP改版，同步持續提升APP內建的選股策略數量，自去年底至今年5月，半年內已經從135組擴充至近250組，凱基證券獨家選股策略，更從原本5組增加至15組，多元化投資人選股組合。凱基證券LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」也提供多項市場資訊，包括即時新聞與盤勢、投資策略周報、凱基證券投資充電站，成為投資人最即時、便利與可信的投資資訊窗口。

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