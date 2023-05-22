政策題材加持軍工股再起攻勢 3檔飆漲停、這檔創天價

520前台股大漲，接下來還有總統大選行情也深受市場關注，政策題材加持的族群，仍然吸引資金進場，台股今（22）日開低震盪，但軍工航太股則是再起攻勢，成為盤面上的多頭指標，亞航（2630）、公準（3178）、晟田（4541）亮燈漲停，神基（3005）開高走高，飆上歷史天價。

台股上周大漲，今日以16,168.74點開低，雖力圖翻紅曾拉上16,202.92點，但仍不敵賣壓再往下翻黑至16,131.55點，盤面上以航運股、電機股、歡光股、造紙股等漲勢較強，盤中漲幅逾1%；另外，挾著政策題材加持，軍工航太股也是上漲居多。

亞航以33.8元開高後直衝上漲停36.4元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.3萬張；晟田也是開高衝漲停，早盤以42.5元開出後衝上漲停46.1元，漲停及市價買單超過6,400張；公準也開高衝上漲停94.1元。

神基早盤以65元開出後一度拉升至68.1元，創下歷史新高價，盤中漲幅3.7%；軍工股漲勢相對整齊，雷虎、台船盤中漲幅超過半根停板，駐龍盤中上漲逾4%，漢翔、寶一、高僑、事欣科、富驊、jpp-KY等盤中漲幅都超過3%。