台股開16,168點早盤漲10餘點 台積電開532元

台股今（22）日開盤下跌6點，開盤指數16,168.74點，早盤漲10餘點；台積電（2330）平盤開出，開盤價532元。法人表示，預期大盤仍將向上挑戰高點，在台股彈勢延續下，可短打具題材股如電腦展、WWDC大會或政策航空股等；減碼高檔帶量黑K、跌破均線支撐股。

富邦投顧說，短多氣勢持續，預期大盤仍將向上挑戰高點。考量：1、美國債務上限協商持續，美股彈勢暫歇，對台股影響偏中性；2、台股價量齊揚推升指數續攻，後市大盤表現空間可望墊升；3、台股周KD指標已轉強，加上日KD及MACD指標續強，將支撐盤面類股輪動氣勢；4、台幣近期轉升值，外資持續擴大買超台股，有利多方表現。

投資人在台股彈勢延續下，可短打具題材股如電腦展、WWDC大會或政策航空股等；減碼高檔帶量黑K、跌破均線支撐股。做多需留意，受惠Computex展題材的HPC與ABF股、蘋果WWDC題材的蘋概股與政策正向的航空股；做空需留意，逢高或反彈降低漲多出現大量賣壓、財報表現或展望保守股之持股部位。

周五(19日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌109.27點、跌幅0.33%，那斯達克指數下跌0.24%，標準500指數下跌0.14%，費半指數下跌0.62%。

統一投顧說，美股小跌作收，上周美股除了道瓊之外，其他三大指數都站在所有均線之上，以目前角度來看為偏多，周五雖然漲勢趨緩，但僅為小跌，盤面氣氛還是偏多。此外從聯準會官員談話來看，六月可能維持利率不變，對資金動能為利多。

三大法人周五集中市場合計買超382.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超323.2億元，投信買超7.9億元，自營商(自行買賣)買超39億元，自營商(避險)買超11.9億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，外資買超量能連三日放大，並減碼期貨多單 889 口，未平倉淨多單下降至 31,329 口，而自營商則是減碼期貨空單 1,077 口。另外在選擇權未平倉部分，5 月第四週買權最大未平倉為 16,400 點；賣權最大未平倉 為 15,700 點。

在美股上漲激勵下，周五台指期再次開高，早盤向下回測開盤缺口後高檔震盪。電腦周邊類股領漲，指標股廣達上漲 6.34% 創歷史新高。受國台辦宣布恢復台灣團客赴中旅遊，航空、觀光類股買盤進駐，航空雙雄長榮航、華航漲逾3%。現貨成交量 3,256 億創今年次高，外資自營商連日大幅買超，後續留意台股能否在量增價漲格局下延續漲勢。