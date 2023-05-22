5/22【早晨財經速解讀】全球股市陸續創新高 衰退還會來？鮑爾暗示六月暫停升息 壽險由空翻多？國泰、富邦、中信、新光Q1抄底

存股族有賺頭了，多檔金控股520前夕股價創波段高點，超越去年均價，因金控股利縮水而哀號的存股族，除收取股利外，也有機會視個人需求部分調節賺取資本利得，操作彈性增加。

很多存股族是長期存股，若持股一年下來，總成本通常在均價附近，若股價下跌就嚇得停止存股，恐不會有低價的成本，反而可能使總成本高於均價。因此多檔金控股股價創波段新高，並超越去年均價，表示去年來持續存股不輟的投資人已有賺頭，多少可以緩和股利縮水的痛。

台新投顧副總經理黃文清分析，存股族在股價相對低時更應堅持繼續存，尤其以穩健為特性的金融族群更是如此，今年股利縮水只是一時，存股要從中長線著眼。

至上周五收盤價高於去年均價者，已有華南金（2880）、元大金、兆豐金、台新金、永豐金、第一金、合庫金等七檔，這七檔金控股中，除台新金從去年低點以來累計漲幅突破四成，其餘幾檔金控股低點以來漲幅較多在一成多。

至於去年低點以來漲幅不小的富邦金、國泰金，雖19日股價均創今年高點，但尚未超越去年均價。

由於這些股價超越去年均價的金控股，今年還是有發放股票股利、現金股息，因此在股價有賺後，投資人後續還有股利、現金可收，股價上漲的資本利得空間，可增加存股族操作彈性。