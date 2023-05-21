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股東會旺季登場 景氣冷暖兩樣情

聯合報／ 記者鍾張涵周克威、編譯劉忠勇／綜合報導

上市櫃公司股東會旺季本周鳴槍起跑，除多家公司召開股東會，亦有科技、金融、電信大廠接連舉辦法說會及業績發表會，科技廠舉凡半導體廠旺宏、穩懋、南亞科、采鈺、耕興、面板廠友達、網通廠商神準，銀行如京城銀、台企銀、國泰金、電信龍頭中華電等，都將釋出最新景氣風向球及營運策略，是投資人布局後市關鍵時刻。

本周起至六月底為止，高達一七四一家、逾九成公司將召開股東會，會後一個月左右就將開始發放現金股利，使每股現金股利、股利發放率、現金殖利率表現，成為股東會旺季行情焦點。

但股東會相繼登場之際，零組件及消費性電子廠商是否能走出景氣衰退陰霾，也是一大觀察指標。記憶體大廠南亞科就在先前法說會上表示，第二季DRAM價格可能持續下跌。旺宏今年首季也因記憶體市況不佳、持續減產。

面板產業同樣面臨庫存調整，友達董事長彭双浪就在「致股東報告書」中表示，展望二○二三年，大部分經濟預測都是低成長甚至衰退，顯示產業未來仍面臨許多挑戰與變數。

因此，廠商看未來，冷暖兩樣情，投資人需更密切留意、比較。

隨股東會旺季將屆，各家股利也已大致初步底定，二○二二年全體上市櫃公司將發放二點○五兆元股利，創歷年次高。

其中台積電仍為配發大戶，十年配發總計高達二點○二兆元。台積董事會又通過今年第一季現金股利增至三元，首季發放總額七百七十八億元，全年有望突破三千億，再寫單家公司配發紀錄。

過去十年，鴻海、聯發科、中華電、台塑化、南亞、台塑、國泰金、長榮、富邦金、台化等公司，股利發放都突破千億元。

投資人希望尋覓高股利配發率、高現金股利、高現金殖利率個股，本周起可多加留意各公司展望。

除國內大廠，值得注意的還有美國債務協商進展，以及繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）本周將公布財報。

投資人 半導體

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