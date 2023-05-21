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「三高」族群 中長線強棒
即將進入上市櫃公司股東會召開旺季，高股利配發率、高現金股利、高現金殖利率的廣達、智易等15檔「三高」股，可望吸引壽險、外資、銀髮與長線存股等族群青睞，成為台股中長線吸睛焦點。
根據CMoney統計，新三高現金股利股：股利發放率超過70%、現金殖利率逾5%、每股現金股利逾2.5元，且5月以來獲三大法人青睞個股，包括廣達、亞翔、和碩、神基、億光、至上、群光、智易、聯陽、精誠、威健、瑞昱、達方、漢唐、長榮鋼等15檔。
上市櫃公司去年整體稅後純益交出3.99兆元歷史次高佳績後，今年股東會將通過配發的股利水準也備受市場期待，其中歐美等主要股市都以現金股利為主，加上政策推動加持，上市櫃公司在2022年股利發放上仍以現金股利為主，特別是自本周開始至6月底為止，高達1,741家、逾九成公司將召開股東會，會後一個月左右時間就將開始發放現金股利，使得每股現金股利、股利發放率、現金殖利率表現，成為股東會旺季行情聚焦點。
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