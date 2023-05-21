股海自由行／520後回歸基本面 萬七再等等

近期美國金融股、科技股回神，波克夏第1季清倉台積電、加碼蘋果，3月矽谷銀行倒閉，波克夏還新買入銀行股第一資本，地區金融雖有危機，但也有人敢買，就代表市場不至於出現連鎖危機，美股下檔有限。上漲主要是ChatGPT促使各家科技大廠拚AI，帶動科技族群買盤強勁，指標股NVIDIA的AI晶片缺貨，今年已大漲116.8%；Supermicron（SMCI）做AI伺服器，今年也大漲一倍。美國債務上限有望達成協議，VIX恐慌指數跌到16，標普及那斯達克創今年新高，費半今年大漲26.5%，遠勝道瓊指數只小漲0.8%。

巴菲特擔心台積電的地緣政治風險，清光持股，但也有多家知名對沖基金買進，政府基金力挺台積電，而原本偏空的外資及自營商被軋而連四天大回補，自營商5月16日~19日大回補買超505.7億元，外資5月16日~19日大買超877.5億元，已經超過4月17日~5月15日的賣超853億元了。520之前多空大反轉，加權指數突破萬六大關，由去年10月12,629點起步，已大漲3,560點，上漲28.2%。

「台灣先生」谷月涵5月10日在北威論壇表示，台股像「吞了豬的蟒蛇」，資金行情還要消化一段時間，雖不到崩盤那麼嚴重，但投資風險可能比平常高一點。但我看台灣房市已疲軟，銀行保單大幅縮水，今年配息逾2兆元，高股息殖利率就吸引投資人，形成下檔防禦，例如聯發科第1季只賺10.64元，全年估43元，比去年74.6元少，但含息76元，以700元上下，殖利率大於10%，緩和了持股賣壓。

台積電法說會後，今年估EPS 32元，不如去年39.2元，外資調節跌破500元大關，加權指數4月26日因此跌出第一支腳在15,284點；接下來歷經陸續公布的第1季「財報震撼」，第1季電子虧損高達271檔，昔日5,490元股王矽力-KY，第1季只賺0.57元，萬寶研究部近日大幅調整EPS：「調降755檔，調升255檔」，5月12日的15,424點是爛財報跌出來的第二支腳，竟然因為台積電穩住了，第二支腳比第一支腳更高。當近日氣氛改變，台股又衝到16,189點了。

不過，基本面真的不好，520以後還能持續這樣飆嗎？

美國國防部長5月16日表示，美政府計劃向台灣提供5億美元的無償軍事援助，有如誘餌讓台灣買更多武器，軍工族群也再度大漲上鉤，但要慎防520之後指數壓回的風險，軍工族群包括駐龍、漢翔、龍德造船、千附精密、全訊、台船等股，5月19日有一點轉弱味道了，自去年12月以32.8元掛牌的保勝光學，因為搭上軍工題材，第1季只賺1.3元，也大飆到天價185元，但5月19日也爆量殺到跌停板。

近日G7峰會在日本廣島，不但升高對俄羅斯的制裁，日英簽署歷史性的「廣島協議」建立「半導體夥伴關係」，日本首相又會見台積電、Intel、三星，以及IBM、應材和比利時微電子研究中心七家半導體高層，鼓勵赴日投資，這次G7的威力是否會如1985年「廣場協定」嗎？當時美國聯合歐洲，壓迫日圓匯率狂升，也打垮了日本半導體，這次美中新冷戰的核心也是晶片戰。

聊天機器人ChatGPT爆紅帶動全球AI開發熱潮興起，投資人預期生成式AI需求大增，輝達市值已突破7,834億美元，超越波克夏，僅落後於蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet與亞馬遜，成為全美市值第五大，台股能沾上邊的IP股大漲，十大權值股只有四檔創今年新高，台積電未創今年高點546元，但子公司創意創1,280元天價；再看電子五哥廣達股價近日超過鴻海，也靠伺服器大紅，今年法人力挺的緯創更是大漲，相關的AI類股是電子主軸。520後回歸基本面，「萬六」仍要停留整理，雖看多，但「萬七」不會快到來。（作者是萬寶投顧董事長）