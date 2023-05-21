繪圖晶片概念股 唱旺

輝達（Nvidia）與超微（AMD）兩大繪圖晶片廠將推出新一代繪圖晶片，可望帶動晶片代工廠台積電，顯示卡廠微星、技嘉、華碩、華擎、撼訊，散熱廠雙鴻、奇鋐，載板的欣興、南電等，均可望受惠，有助推升下半年業績。

台北國際電腦展即將開展，輝達將在下周率先開賣新一代顯示卡，即Nvidia GeForce RTX 4060系列，積極搶進電競遊戲商機，例如5月24日將開賣RTX 4060 Ti 8GB，定價399美元起（台灣建議售價新台幣1.46萬元），以及7月會推出的RTX 4060 Ti 16GB定價499美元（台灣建議售價新台幣1.79萬元）起，以及更入門的RTX 4060，定價299美元起（台灣建議售價1.06萬元）。

超微也將在下周推出新一代顯示卡。超微在2022年發表新一代RX 7000系列顯示卡，並推出RX 7900 XT及RX 7900 XTX兩款產品。

外界預期，AMD也將於5月中下旬發表RX 7600 XT顯示卡。

採用RDNA 3架構的RX 7600系列，依舊採用台積電5奈米製程。

超微於RDNA 3架構進行許多底層方面改變，其中包括塞進更多運算單元及更多著色器。

從官方資訊來看，超微將功耗發揮極致，每瓦效能相較前一代提升50%。

由於兩大繪圖晶片廠都由台積電代工，有助台積電提升稼動率。

另外，顯示卡廠隨新產品推出，出貨單價提升，加上顯示卡廠已擺脫去年挖礦衰退衝擊，目前庫存也回到合理水準，有助推升下半年旺季業績。

法人表示，微星目前主機板與顯卡存貨已逐漸回到正常水準，且第1季存貨天數季減至71天，第1季主機板出貨量季增10%，顯卡出貨量季減8%，但因輝達新40系列顯卡比重上升，營收表現優於出貨量表現，並有利毛利率上升。

尤其受惠主流輝達的RTX 4060 Ti與AMD的RX7600 5月推出，將推升平均售價與利潤率。

華擎總經理許隆倫之前表示，今年將以顯示卡成長力道最高，再來是主機板，至於桌機（DT）、伺服器與工業電腦，三者差不多，今年整體業績雙位數成長。過去顯示卡價格暴增，因為礦主買走，現在回到正常水準，正常賣到玩家手上，是好現象，今年換卡升級需求可以延續一整年，毛利率也在健康水位，相對樂觀。

技嘉也表示，第2季展望符合預期，今年伺服器維持雙位數成長，主機板與顯示卡則是個位數成長，今年業績逐季回溫。