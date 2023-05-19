外資買超323億元 買超最多竟是它

台股今（19）日開高震盪收在16,174.92點，創下去年6月以來的高點，三大法人全數買超，尤以外資買超323.22億元最多，統計外資買超個股前十大發現，買超最高的是國泰永續高股息，單日買超35,060張，其次是買超華航（2610）31,737張。

台股今日以16,146.29點開出，盤中一度小翻黑至16,099.9點，大盤指數震盪，高點一度達16,189.81點，千金股創意（3443）衝上漲停1,280元，金像電（2368）亮燈漲停，同為盤面上強勢指標，資訊服務股的三商電（2427）續強，世芯-KY（3661）、寒舍（2739）、晶心科（6533）、廣達（2382）等強漲，大盤指數收16,174.92點，上漲73.04點，漲幅0.45%。

三大法人今日同步買超，其中外資買超323.22億元，投信買超7.77億元，自營商買超（合計）50.96億元，三大法人合計買超381.95億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是國泰永續高股息、華航、元大台灣50（0050）、國泰智能電動車、長榮航（2618）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、台積電（2330）、宏碁（2353）、開發金（2883）等；台積電收532元，上漲2元，外資買超17,952張，連四買，投信賣超94張，自營商買超1,996張，三大法人合計買超台積電19,854張。

航空股也是今日外資買超標的，華航居個股買超第二大，長榮航也獲外資買超20,786張，另外，金融股則有3檔名列外資買超前十大個股中。

外資今日賣超前十大個股則依序是飛宏（2457）、中信中國高股息（00752）、鴻海（2317）、華新（1605）、元大滬深300正2（00637L）、建準（2421）、中信中國50正2（00753L）、長榮、大亞（1609）、大同（2371）等。