外資喊買金像電、目標價135元 股價飆漲停帶領族群走揚

日系外資看好金像電（2368），認為將受惠於AI伺服器的需求，維持買進評等，目標價由115元調高到 135 元，金像電今（19）日開高走高衝上漲停113.5元鎖死，漲停及市價買單超過4,400張，股價創下1999年7月以來的新高價，同時帶動健鼎（3044）、台光電（2383）、博智（8155）等相關個股上漲。

日系外資表示，今年AI 伺服器板需求雖只占金像電伺服器板比重約僅是個位數，但預估明年比重將增達雙位數的比重，由於高階伺服器板生產門檻高，看好金像電將是少數受惠廠商。

日系外資給予買進評等且調高目標價至135元，金像電今日股價強漲，早盤以106.5元開出，盤中衝上漲停113.5元，創下1999年7月以來的新高價；金像股股價上漲，帶動相關伺服器族群的攻勢。

健鼎早盤以113.5元平盤開出，一度拉升至123.5元，盤中漲幅逾7%；博智也吸引資金進駐，早盤以136元開出後一度拉升至141.5元，盤中漲幅3.74%；另外，台光電也受惠於AI題材，早盤以182元開出，一度拉升至186.5元，盤中漲幅3.35%。