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NVIDIA股價暴跌1年不到又上漲175％！專家：如台積電240漲至660元
NVIDIA這家公司為我們演示了標準的「V型反轉」，這檔美國前10大、市值8000億鎂的大型權值股，竟然可以在一年內下跌65％，又在不到1年的時間裡漲了175％。
這種有如雲霄飛車的走勢，不要說一般股民受不了，恐怕連機構法人都要被甩出場。只有一個心臟夠大顆的男人能抱下又抱上，那就是CEO黃仁勳。
沒辦法，人家是CEO，賣股票不方便，想跑也跑不了。
幾乎所有身家都在NVIDIA股票和期權的黃仁勳，2022年由於科技股的暴跌財富縮水了一半，但是最近也隨著股票的暴漲，身家是全球科技億萬富翁中財富增速最快的人。
市場一致公認在AI浪潮下，NVIDIA將成為主要受益者，因為它所生產的GPU（圖形處理晶片）是訓練機器學習模型的最佳選擇，美銀甚至認為NVIDIA是「AI淘金時代的賣鏟王」。
我簡單算了下，這種情況要是套用在台積電（2330），相當於從688跌到240，再從240漲到660…
…
…
…好像也還好，畢竟咱台積電有85萬股民持有股數不到1張。
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