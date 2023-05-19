台股早盤漲逾50點 台積電開535元

台股今(18)日開盤上漲44.41點，開盤指數16,146.29點，早盤漲逾50點；台積電（2330）開盤上漲5元，開盤價535元。法人表示，美股那指創波段新高，台股短彈格局延續，並有機會向16,500點附近進行挑戰。投資人可短打營運前景佳、政策受惠、法人加碼股；賣出股價持續弱勢表現、未來展望呈現保守、法人調節股。

群益投顧說，台股領先創高，相對連動市場漲勢可能趨緩，短期權值股估轉強弱分歧,盤面料由中小題材股擅場。投資人可以具輪動基期優勢的中小題材股，擇強守技術面應對。

富邦投顧說，美那指創波段新高，台股短彈格局延續，並有機會向16500點附近進行挑戰。

操作策略：投資人可短打營運前景佳、政策受惠、法人加碼股；賣出股價持續弱勢表現、未來展望呈現保守、法人調節股。做多留意：聚焦政策受惠如強韌電網等股，以及產業成長趨勢如生成式AI相關等股，和報價調升如記憶體等股。做空留意：逢高減碼營收、財報表現低於預期，及股價破線持續向下走跌之弱勢股。

周四(18日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲115.11點、漲幅0.34%，那斯達克指數上漲1.51%，標準500指數上漲0.94%，費半指數上漲3.16%。

群益投顧說，眾議院議長麥卡錫估債限協議下周投票，市場對債務上限談判抱持樂觀態度，周四美股四大指數全面走揚。AMD、輝達大漲逾4%，領軍費半大漲逾3%。台股ADR：台積電漲1.95%、日月光漲3.32%、聯電漲2.48%。

三大法人周四集中市場合計買超420.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超295.8億元，投信賣超3.3億元，自營商(自行買賣)買超94.8億元，自營商(避險)買超32.9億元。

統一投顧說，在法人籌碼方面，外資買超 295.9 億元，金額連兩日放大，減碼期貨多單71 口，未平倉淨多單下降至 32,218 口，自營商則是減碼期貨空單 476 口。另外在選擇權未平倉部分，5月第四周買權最大未平倉為 16,400 點；賣權最大未平倉為 15,700點，兩者價位皆上漲 100 點，表示買盤湧現。

周四台指期跳空開高在萬六之上，早盤向下回測開盤缺口後走高。資訊服務類股在凌群、零壹等多檔漲停帶動下，成為領漲族群。汽車與半導體類股延續近日強勢表現，分別上漲 3.8%、1.8%，仍由和泰車與台積電領銜向上，台積電昨日突破季線後，持續上攻。現貨帶量突破今年以來的整理區間，台指期後續可關注能否站穩萬六關卡，並延續漲勢。