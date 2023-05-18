中國大陸水泥價格壓力與日俱增 法人重申水泥雙雄「持有」評等

水泥雙雄首季本業表現低於預期，投顧法人認為，隨庫存攀升及需求復甦乏力，中國大陸水泥價格壓力與日俱增，即使成本不利因素緩和，預期水泥股近期股價將維持區間盤整，重申台泥（1101）、亞泥（1102）為「持有」投資評等。

大型本國投顧指出，即使中國大陸水泥價格在農曆年後開啟一段復甦期，在兩個月內每噸上漲人民幣15至65元，但漲勢未能延續至4月，需求平淡壓抑部分城市水泥價格每噸下跌人民幣10至50元。

截至5月，廣東與湖北庫容比已攀升至80%至85%，月增10至15個百分點，考量房市仍未明顯復甦，法人預期近期水泥價格將持續承壓。

雖然年初迄今銷售樓板面積從去年衰退24%進步至年減5%，但作為水泥需求領先指標的新屋開工前四月仍年減24%，同期房地產投資則年減9%，顯示水泥價格恐維持年減走勢至第4季，法人評估，即便煤炭成本走緩 (年初迄今已修正17%)，水泥價格走跌仍將壓抑水泥類股表現。

台泥第1季每股稅後純益年增17%至0.20元，為近兩年首度成長，但落後法人預估水準，除水泥事業不振外，電力與能源部門意外虧損9.6億元，主因和平電廠轉虧且新能源事業虧損擴大，法人表示，能源部門恐虧損至年底，持續成為獲利包袱。

亞泥因中國大陸水泥事業不振，本業獲利表現落後預期，但每股稅後純益0.8元，年增6%、季增341%，遠優於市場預期，主要受惠於業外收入挹注。