快訊

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

中國大陸水泥價格壓力與日俱增 法人重申水泥雙雄「持有」評等

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

水泥雙雄首季本業表現低於預期，投顧法人認為，隨庫存攀升及需求復甦乏力，中國大陸水泥價格壓力與日俱增，即使成本不利因素緩和，預期水泥股近期股價將維持區間盤整，重申台泥（1101）、亞泥（1102）為「持有」投資評等。

大型本國投顧指出，即使中國大陸水泥價格在農曆年後開啟一段復甦期，在兩個月內每噸上漲人民幣15至65元，但漲勢未能延續至4月，需求平淡壓抑部分城市水泥價格每噸下跌人民幣10至50元。

截至5月，廣東與湖北庫容比已攀升至80%至85%，月增10至15個百分點，考量房市仍未明顯復甦，法人預期近期水泥價格將持續承壓。

雖然年初迄今銷售樓板面積從去年衰退24%進步至年減5%，但作為水泥需求領先指標的新屋開工前四月仍年減24%，同期房地產投資則年減9%，顯示水泥價格恐維持年減走勢至第4季，法人評估，即便煤炭成本走緩 (年初迄今已修正17%)，水泥價格走跌仍將壓抑水泥類股表現。

台泥第1季每股稅後純益年增17%至0.20元，為近兩年首度成長，但落後法人預估水準，除水泥事業不振外，電力與能源部門意外虧損9.6億元，主因和平電廠轉虧且新能源事業虧損擴大，法人表示，能源部門恐虧損至年底，持續成為獲利包袱。

亞泥因中國大陸水泥事業不振，本業獲利表現落後預期，但每股稅後純益0.8元，年增6%、季增341%，遠優於市場預期，主要受惠於業外收入挹注。

延伸閱讀

「債」現穩定力量 雙收益、防衰退雙投組領息兼顧抗波動

台泥、嘉泥、環泥 4月營收逆勢增

台泥擬發綠債 籌資84億

傳產大咖攻碳捕捉 邁步

相關新聞

外資買超台股295億元 竟是這檔金融股買最多

台股今（18）日延續昨日好表現，終場收16101.88點，上漲176.59點，三大法人買超420.44億元，外資買超29...

台股上漲176.59點 三大法人買超420.44億元

今（18）日台股延續強勢表現，重回16,000點大關，大盤指數終場收16101.88點，上漲176.59點，成交量288...

受520行情激勵 台股漲176點收16,101點 台積電收530元

受520行情激勵，台股指數創今年新高，今（18）日大盤收盤上漲176.59 點，收盤指數16,101.88點、漲幅1.1...

綠能明日之星 台股氫商機聯盟

「台灣2050淨零排放路徑」定調國內再生能源發展政策，隨著投資項目增加，台灣新能源商機聯盟大軍也逐步成形。

有底氣的好公司！從政策股到被低估的價值股 都可能是主流

加權指數逼近今年高點，成交量能出現放大跡象，第一季財報全數出爐，個股持續依數據與展望調整，績優股相對容易受到青睞，營運自谷底回神個股也有補漲機會。

大盤創今年新高 元大台灣50反1成交量居冠

台股日K連3紅，今（18）日開盤跳空突破萬六，午盤之後上漲182點至16,107點，創今年新高，而元大台灣50反1（00...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦