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台積電大漲「600梯學長們待退狀態了？」 網：年底或許有機會

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價上漲，投資人振奮。路透
台積電股價上漲，投資人振奮。路透

昨（18）日台股延續強勢表現，重回16,000點大關，大盤指數終場收16101.88點，上漲176.59點，權王台積電（2330）續強，激勵大盤走勢，最高曾一度達536元，後續稍微拉回，終場收530元，股價漲幅2.11%，上漲11元。投資人嗨喊「600梯的台積電有救了」，但其他人還是持悲觀態度，直言「這幾個月很難，年底有機會」。

台積電18日大漲11元，振奮台股。有投資人在PTT發文表示，他的台積電買在股價600元左右，如今台股重登萬六，讓他開心直呼「我手上600梯的台積電是不是也有望解套了？有救了嗎？」

其他人卻留言「550梯都覺得沒救了」、「還早」、「我535梯的都覺得沒救了」、「600至少這幾個月很難」、「年底有機會」、「不太可能」、「當然有機會，可能3年後」、「明年應該有機會」。

許多人都認為他應該趁低價時再買進攤平成本，網友留言「連我媽買600的都攤平了還小賺，你沒攤？」、「前陣子跌到3字頭是不會攤喔」、「沒攤就救不到」、「沒錢攤以後不要亂歐印好嗎」、「我從682攤到550了」、「有人400不攤？」、「放個5-6年配股息勉強就攤平了」。

台股 台積電 PTT

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