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台股突破萬六早盤一度漲逾150點 台積電站上530元

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（18）日開盤上漲134.97點，開盤指數16,060.26點，早盤漲逾150點；台積電（2330）開盤上漲14元，開盤價533元。法人表示，大盤有機會再創新高，可偏多表現，短打線型轉強、產業成長、業績題材股；減碼股價高檔轉弱破線、未來營運展望欠佳股。

國泰證期研究部說，預期指數在量能明顯回溫下，大盤有機會再創新高。日 K 線連續二天都中長紅，指數高點 15，961 點，距離 4 月 14 日今年最高點15,973 點只剩下 12 點，距離 16,000 點整數關卡也差距不到 50 點，在觀察 520 年前夕，相關政策作多族群在盤面表現仍舊不錯，

富邦投顧說，台股偏多表現，短打線型轉強、產業成長、業績題材股；減碼股價高檔轉弱破線、未來營運展望欠佳股。做多留意：聚焦產業逐步回升如IC載板、記憶體等，以及產業長期發展趨勢向上如資安、AI相關、ESL等股。做空留意：逢高調節線型弱勢與股價高檔轉弱股，以及產業近期展望不佳如鋼鐵、航運等股。

群益投顧說，短線技術面扭轉翻多，蓄勢再向萬六挑戰，需留意成交量變化。投資人可以盤面熱門股為主，參考短期均線變化，汰弱留強換股操作。

周三（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲408.63點、漲幅1.24%，那斯達克指數上漲1.28%，標準500指數上漲1.19%，費半指數上漲2.49%。

群益投顧說，債務上限談判可望達成協議，帶動美股開高走高，四大指數收盤，漲幅都逾1%。五大科技股同步收紅。，半導體普遍上揚，台股ADR：台積電漲5.82%、聯電漲2.15%。

三大法人周三集中市場合計買超398.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超166.6億元，投信賣超1.7億元，自營商（自行買賣）買超222.7億元，自營商（避險）買超10.6億元。

國泰證期研究部說，原本保守的外資本周期貨未平倉多單再度見到 3 萬口以上多單，現貨也重拾買超百億元的動能，加上原本就偏向正向的本土法人，整體法人態度全面轉正，由於外資是主導大盤最關鍵的動能，若外資持續回補，台股仍具備高點；技術指標中，KD 開口也出現低檔黃金交叉，RSI 持續維持在 50 多方區，MACD 也轉為紅色柱狀體，日線技術指標全面轉強，雖然反 彈過程中店頭市場漲幅仍不如大盤，且月均線仍為收復，顯示目前大型股較佔優勢，但後續若能 比照集中市場比量，盤面多方氣勢將更為明顯。

統一期貨說，周三台指期開高走高，盤中上漲近 300 點，仍以汽車與半導體類股領漲。和泰車第一季獲利虧轉盈並創單季新高，漲停帶動汽車指上漲 6.17%；台積電上漲 2.77%，貢獻指數約 120 點漲幅。現貨成交量顯著放大，突破前波高點並打底，後續留意頸線的回測與萬六關卡的壓力。

台積電 外資

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