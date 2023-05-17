獲利倍數增長可期 法人點名這檔電動車供應鏈嚴重低估

隨汽車輕量化、電動化趨勢成型，法人看好，華孚（6235）具備將鎂鋁合金市場穩健成長潛能變現的良好條件，加上大幅擴產效益可期，預估2022至2024年獲利年複合成長率高達116%，以2024年預估EPS的20倍計算12個月目標價，目前嚴重低估。

大型本國投顧針對華孚出具首評報告指出，車用事業部耕耘十年有成，以供應鎂鋁合金汽車零組件予中高階車款的車用產品2019至2022年營收年複合成長率達42%，2022年車用營收占比接近九成，其中，電動車占46%，年增90%，未來可望受惠於電動車時代下輕量化趨勢的加速發展。

法人分析，華孚開發並生產各式汽車零組件的鎂鋁合金外殼與托架，為汽車數位化與電動化打造多款專門應用，出貨用於中控台(CID)、車載資訊娛樂系統(IVI)、ECU與抬頭顯示器的鎂鋁合金外殼與托架，且因軟體定義汽車(SDV) 概念日漸風行，汽車OEM轉向智慧座艙設計而具備龐大成長潛力。

此外，車用鎂鋁合金的尺寸變大將是推升華孚產值與獲利能力的另一項趨勢，法人表示，公司2021至2022年將產品組合擴大至儀表板顯示器支架、車頂顯示器支架與側門板機構，皆為大尺寸零件，未來營收占比將較目前三成持續成長。

以地區來看，華孚車用營收占比顯示，主要以歐系與北美OEM為重點，其中，占比均約四成左右，法人說，華孚車用客戶組合涵蓋數家歐系OEM與美國電動車OEM，值得注意的是，在美國電動車領導廠商帶動下，北美OEM營收占比由2020年23%，至2022年已超過45%，預估未來兩年歐系與美系OEM營收比重將進一步提高。

雖然華孚營業規模仍落後部分中國大陸同業，但為最純粹的鎂鋁合金供應商，2022年鎂鋁合金營收占比達97%，法人認為，公司具備受惠車用鎂鋁合金採用量上升條件，且能避免其他事業部任何潛在的稀釋性，預估2021至2024年營收年複合成長率將達46%，明顯高於陸廠，加上領先的營收成長性亦為積極產能擴充計畫所帶動，主因預估產值成長將高於產業平均。