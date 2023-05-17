快訊

整理包／2024立委大戰！看國民黨、民進黨提名名單

Apple Watch不只救命 1功能「揪鐵證」車主慘被送進警局

整理包／房貸補貼3萬元怎麼拿？ 4大資格、申請方式、發放時間全攻略

選舉年挑台股基金：績效加得獎最具勝利相 2024選舉行情開跑添利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股得獎基金績效表現。圖／經濟日報
台股得獎基金績效表現。圖／經濟日報

5月17日台股連續兩天大漲，台積電（2330）領軍向上、加權指數重返季線之上，且蓄勢挑戰前高，加上中國國民黨徵召總統候選人出線，台股受惠總統大選行情逐漸升溫，績優台股基金績效有望跟漲，在風險/報酬雙重考量下，若選擇台股得獎基金，中長期投資更穩操勝券。

最近台股揮別外資賣超陰霾，市場樂觀看待美國政府債務上限協商結果，帶動美股四大指數昨全數收紅，截至5月16日止，與台股連關性高的美費城半導體指數，再次站穩在所有均線之上，美國那斯達克指數也再創今年收盤新高，美股科技兩大指數強勁漲勢帶動下，激勵台股加權指數技術線型再次突破月線、季線之上，台股基金績效有望強勢跟漲。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，從第2季來看，目前台灣經濟復甦緩慢下，行情維持大箱型格局不變，唯個股變化很大，審慎選股仍有機會創造超額報酬，不過，在產業基本面未完全復甦下，投資人若想掌握台股選舉年行情，與其挑選個股，不如選擇績優台股基金。

目前國內景氣處於連續第5顆景氣藍燈階段，新光投信認為，投資人挑選台股基金，除看中長期績效外，亦能參考歷年得獎基金名單，尤其是台股基金同年得獎檔數較多的投信公司，或是歷年累積獲獎數較多的台股常勝基金，這兩大類型代表，公司投資團隊操作具一定水準以上表現，在風險報酬衡量上，這類基金長期績效表現具穩健特性。

觀察傑出基金《金鑽獎》近三年得獎名單來看，國內投信共有10檔台股基金獲獎，根據Lipper統計至5月16日止，這10檔台股得獎基金近三年平均報酬達90.31%，明顯超過同類型台股基金平均53.14%、及加權股價指數44.93%，其中，共有新光創新、新光店頭、野村優質、野村中小、新光大三通、新光台灣富貴以及安聯台灣科技等7檔基金報酬率逾100%以上。

近期台股突破季線反壓，站回所有均線之上，技術線型有利多方表態，除技術面外、基本面方面，台股隨庫存調整進入尾聲、景氣有望築底復甦，預估企業獲利表現如倒吃甘蔗，逐季好轉，加上年底進入傳統旺季後，全年獲利表現有機會出現Nike型走勢。

由於中國國民黨今(17)日正式推出總統大選候選人後，從現在開始，台股正式進入選舉白熱化階段，台股在政策利多、資金簇湧及企業獲利好轉下，有望掀起一波選舉行情，市場資金將重新聚焦新主流、新題材，預估航太、能源與AI相關概念股，將是未來有機會表現的亮點族群。

吳文同建議，就整體產業供需來看，預估下半年台股基本面有機會落底，當台股落底確立後，股價有望提前反應，從2024年起，台股又將重啟下一波景氣擴張格局，投資人選股主軸，可挑選產業前景樂觀、公司營收、毛利率持續向上，及有新產品題材加持的潛力股，有望成為接下來台股投資亮點。

法人說，投資人也可直接挑選台股得獎基金布局，中長期投資更穩操勝券，從現在開始分批買進或定期定額投資，透過投資團隊主動選股，更能有效掌握利基類股輪動報酬，補捉台股中長線上漲潛能。投資勝率高，中長線潛力大。

台股 景氣

延伸閱讀

520行情發動！台積電收519元、市值衝上13.45兆

凱基優選高股息30創新高 近一月8檔高股息ETF打敗大盤

00878將除息！三大國民ETF魅力何在？

台股翻紅 外資、自營商狂敲

相關新聞

自營商狂買232億元破紀錄 網友熱議：「要幹大事了」

台股今（17）日終場收15925.29點，上漲251.39點，三大法人買超398.25億元，其中自營商買超232.66億...

外資大買台股167億元 「這族群」買最多

台股今（17）日收漲，終場收15925.29點，上漲251.39點，三大法人買超398.25億元，外資買超167.31億...

自營商買超232億元 台積電、新光金、元大高股息位居前三名

台股17日量價俱揚，指數站上15,900點關卡之上；自營商大買232.67億元，創下史上最高買超金額，其中，包括台積電（...

自營商買超逾200億 與外資同步敲進台積電

台股今天上漲251.39點，收在15925.29點，三大法人合計買超新台幣398.26億元。外資及陸資今天買超167.3...

後續行情能否支撐？台股站上15900點 法人：觀察資金是否持續加持

雖然美股收黑，但台股今天迎來資金助攻，終場強彈251.39點，收復15900點整數關卡，法人指出，指數今天走強，但觀察盤...

台股上漲251.39點 三大法人買超398.25億元

今（17）日台股開高走高，盤中曾一度達15961.97點，權王台積電（2330）大漲，股價漲幅2.77%，大盤指數終場收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦