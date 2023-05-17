選舉年挑台股基金：績效加得獎最具勝利相 2024選舉行情開跑添利多

5月17日台股連續兩天大漲，台積電（2330）領軍向上、加權指數重返季線之上，且蓄勢挑戰前高，加上中國國民黨徵召總統候選人出線，台股受惠總統大選行情逐漸升溫，績優台股基金績效有望跟漲，在風險/報酬雙重考量下，若選擇台股得獎基金，中長期投資更穩操勝券。

最近台股揮別外資賣超陰霾，市場樂觀看待美國政府債務上限協商結果，帶動美股四大指數昨全數收紅，截至5月16日止，與台股連關性高的美費城半導體指數，再次站穩在所有均線之上，美國那斯達克指數也再創今年收盤新高，美股科技兩大指數強勁漲勢帶動下，激勵台股加權指數技術線型再次突破月線、季線之上，台股基金績效有望強勢跟漲。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，從第2季來看，目前台灣經濟復甦緩慢下，行情維持大箱型格局不變，唯個股變化很大，審慎選股仍有機會創造超額報酬，不過，在產業基本面未完全復甦下，投資人若想掌握台股選舉年行情，與其挑選個股，不如選擇績優台股基金。

目前國內景氣處於連續第5顆景氣藍燈階段，新光投信認為，投資人挑選台股基金，除看中長期績效外，亦能參考歷年得獎基金名單，尤其是台股基金同年得獎檔數較多的投信公司，或是歷年累積獲獎數較多的台股常勝基金，這兩大類型代表，公司投資團隊操作具一定水準以上表現，在風險報酬衡量上，這類基金長期績效表現具穩健特性。

觀察傑出基金《金鑽獎》近三年得獎名單來看，國內投信共有10檔台股基金獲獎，根據Lipper統計至5月16日止，這10檔台股得獎基金近三年平均報酬達90.31%，明顯超過同類型台股基金平均53.14%、及加權股價指數44.93%，其中，共有新光創新、新光店頭、野村優質、野村中小、新光大三通、新光台灣富貴以及安聯台灣科技等7檔基金報酬率逾100%以上。

近期台股突破季線反壓，站回所有均線之上，技術線型有利多方表態，除技術面外、基本面方面，台股隨庫存調整進入尾聲、景氣有望築底復甦，預估企業獲利表現如倒吃甘蔗，逐季好轉，加上年底進入傳統旺季後，全年獲利表現有機會出現Nike型走勢。

由於中國國民黨今(17)日正式推出總統大選候選人後，從現在開始，台股正式進入選舉白熱化階段，台股在政策利多、資金簇湧及企業獲利好轉下，有望掀起一波選舉行情，市場資金將重新聚焦新主流、新題材，預估航太、能源與AI相關概念股，將是未來有機會表現的亮點族群。

吳文同建議，就整體產業供需來看，預估下半年台股基本面有機會落底，當台股落底確立後，股價有望提前反應，從2024年起，台股又將重啟下一波景氣擴張格局，投資人選股主軸，可挑選產業前景樂觀、公司營收、毛利率持續向上，及有新產品題材加持的潛力股，有望成為接下來台股投資亮點。

法人說，投資人也可直接挑選台股得獎基金布局，中長期投資更穩操勝券，從現在開始分批買進或定期定額投資，透過投資團隊主動選股，更能有效掌握利基類股輪動報酬，補捉台股中長線上漲潛能。投資勝率高，中長線潛力大。