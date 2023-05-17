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外資大買台股167億元 「這族群」買最多

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台積電（2330）遭買超16,087張，為買超榜首。圖／聯合報系資料照
台積電（2330）遭買超16,087張，為買超榜首。圖／聯合報系資料照

台股今（17）日收漲，終場收15925.29點，上漲251.39點，三大法人買超398.25億元，外資買超167.31億元；經統計，台積電（2330）遭買超16,087張，為買超榜首。

外資今買超前十大依序為台積電、開發金（2883）、彰銀（2801）、元大金（2885）、仁寶（2324）、元大台灣50（0050）、欣興（3037）、臺企銀（2834）、國泰台灣領袖50（00922）、台灣高鐵（2633）；除買超台積電最多之外，外資今同樣在開發金、彰銀、元大金、台企銀等金融族群中著墨較多。

麥格理（Macquarie）、富達（Fidelity）、老虎環球基金和「虎崽」基金 Coatue 等大型投資公司第1季加碼台積電；麥格理第1季大舉加碼7,800萬股台積電ADR，3月底持股價值達73億美元，從彭博資訊顯示，已躍居為台積電ADR最大持股者。

且日本媒體報導，日本首相岸田文雄18日將邀請台積電等半導體大廠高層會談。台積電今日證實，董事長劉德音受邀18日在日本的會談；台積電正在日本熊本興建一座晶圓廠，計畫以16/12奈米和28奈米提供晶圓製造服務。這座晶圓廠的建設工程已經開始，並將在2024年邁入量產。

外資今賣超前十大依序為長榮（2603）、毅嘉（2402）、啟碁（6285）、長榮航（2618）、元大滬深300正2（00637L）、鴻海（2317）、定穎投控（3715）、華通（2313）、技嘉（2376）、飛宏（2457）。

長榮首季營收668.27億元，年減60.8%，稅後純益50.43億元，年減95.0%，毛利率22.1%，EPS為2.38元；長榮表示，第1季貨櫃航運景氣受全球政經局勢與通膨壓力影響，整體運輸需求及市場運價均下滑，影響第1季營收與獲利表現；長榮持續注意市場變動及貨量變化，強化航線布局；長榮今遭外資賣超10,037張，為賣超榜首。

台積電 長榮航

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