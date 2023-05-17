自營商買超232億元 台積電、新光金、元大高股息位居前三名

台股17日量價俱揚，指數站上15,900點關卡之上；自營商大買232.67億元，創下史上最高買超金額，其中，包括台積電（2330）、新光金（2888）、元大高股息（0056）等，為前三大買超標的。

觀察台股歷年資料顯示，自營商17日大買232.67億元，不但超越2022年6月24日的154.23億元，也超越2021年6年23日的141.93億元，創下台股史上自營商最大的買超金額。

在標的方面，根據統計，自營商17日買超的主要個股，前五名包括台積電、新光金、元大高股息、中信金（2891）、國泰智能電動車（00893）。

至於自營商買超的第六至第十名，則包括中鋼（2002）、第一金（2892）、聯電（2303）、國泰金（2882）、玉山金（2884）。