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520行情暖身！台積電領軍大漲 台股重返15,800點

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

美股收黑，台股在520行情暖身下，今（17）日早盤由台積電（2330）領軍，大漲10元，到515元，帶動電子股走高，大盤大漲逾150點，重登1萬5,800點關卡。

外電引述讀賣新聞社的報導指出，日本首相岸田文雄最快將於週四與台積電、IBM、美光科技等全球晶片公司的高層主管會談，將呼籲這些企業進行投資，並與日本公司合作。

根據最新申報文件，波克夏繼去年第4季大幅減持台積電ADR 86%之後，今年第1季已出清。巴菲特曾在波克夏年會上告訴投資人，賣出台積電，是因為擔憂兩岸地緣政治緊張情勢。

聯發科（2454）股價由黑翻紅，最高到685元，上漲5元。股王信驊（5274）則盤中大漲70元，最高價位到2,820元。

台積電

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