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和泰車飆天價市值超車台化、搶下第17大 這兩檔同步飆高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為今年初和泰汽車董事長黃南光（左）與和泰汽車總經理蘇純興（右）出席和泰車尾牙。記者蘇健忠攝影／報系資料照
圖為今年初和泰汽車董事長黃南光（左）與和泰汽車總經理蘇純興（右）出席和泰車尾牙。記者蘇健忠攝影／報系資料照

台股今（17）日開高走高，盤中一度拉升至15,870.00點，上漲196點，汽車股漲幅居冠，由和泰車（2207）領軍，股價衝達799元，創下歷史天價，市值飆升至4,364.13億元，超車台化奪下第17大市值公司，比價效應也帶動三陽工業、江申大漲飆上波段高。

和泰車第1季獲利亮眼，單季每股純益9.27元，推升股價持續往上噴發，昨日股價先超車富邦媒，登上第13名高價股，今日再往上衝高，早盤以752元開出，上漲12元，股價開高走高，一度衝達799元，創下歷史新高價，盤中漲幅逾7%。

三陽工業第1季EPS 1.71元，寫下歷史單季第三高，今日在和泰車大漲的帶動下，早盤以61元開出，一度拉升至64元，股價創下1997年12月以來的高點，盤中漲幅4.93%。

汽車股今日漲勢領先，江申早盤以78.9元開高走高，一度達82.4元，創2021年4月以來的高點，盤中漲幅3.97%；汽車股裕隆、中華、裕日車、汎德永業等股也是上漲表現。

和泰車 三陽

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