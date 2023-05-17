23檔ETF除息！這檔領軍朝填息邁進、成交量居個股之冠

5月將有30檔ETF除息，今（17）日合計有23檔ETF同步除息，有百萬受益人、具「國民ETF」封號的國泰永續高股息（00878）早盤開高，朝填息邁進，盤中成交量爆出逾6萬張，高居個股成交量冠軍，領軍多檔熱門的ETF同步填息中。

統計5月將除息的ETF，包含季配、月配、半年配的股債ETF合計達30檔，其中，5月17日將除息的有23檔，包含多檔熱門的ETF，除了00878之外，還有元大US高息特別股（00771）、中信關鍵半導體（00891）、中信小資高價30（00894）、富邦特選高股息30（00900）等，此外，5月18日及19日各有3檔，5月22日由兆豐臺灣藍籌30登場（00690）。

00878配息0.27元，昨日收在17.97元，今日除息以17.8元開出，盤中一度拉升至17.81元，朝填息前進，成交量爆出逾6萬張，高居個股冠軍。

中信關鍵半導體（00891）配息0.13元；中信小資高價30（00894）配息0.1元；富邦特選高股息30（00900）配息0.017元，這3檔都隨著00878填息中；但元大US高息特別股（00771）配息0.18元，早盤略陷入貼息。