5/17【早晨財經速解讀】1股都不剩!巴菲特全數出清台積電 四大投行反抄底?

最新申報文件顯示，股神巴菲特旗下波克夏首季出清台積電（2330）美國存託憑證（ADR）持股，同期間麥格理、富達、老虎環球基金和有「虎崽」基金Coatue在內的大型投資公司則大買台積電，與股神對作。

半導體市場復甦不如預期，台積電已下修今年營收展望，由原本預期可望較去年小幅成長轉為衰退，引發關注。值此之際，全球主要基金開始大換股，台積電身為全球晶圓代工龍頭，是半導體重量級企業，更是大型基金買賣主要標的。

法人紛紛趕在5月15日最後期限，依法向美國證券與交易委員會（SEC）申報上季持有部位，資料顯示，波克夏2月公告去年第4季大幅減持台積電ADR約86%持股之後，15日在申報持股變動最後一天又公告，首季已出清台積電全部ADR部位。

反觀麥格理上季從原本持有台積電ADR不到100萬股大舉加碼7,800萬股，截至3月底持股價值達73億美元。根據彭博資訊的資料，麥格理躍居台積電ADR最大持股者，並成為台積電第七大股東。

富達上季則新買進1,410萬股台積電ADR，對台積電投資增至近40億美元。

由老虎基金前員工創立的Coatue管理公司，今年首季也買進台積電ADR 約590萬股，價值5億4,890萬美元。老虎全球基金首季新買進台積電ADR 158萬股，價值1億4,780萬美元。

整體而言，法人上季乘勢加碼科技股，賣出銀行股。至於備受矚目的波克夏首季則站在淨賣方，賣出股票並扣除買進後，進帳104億美元，不過仍增持蘋果與美銀至少2,000萬股，同時加碼西方石油（ Occidental Petroleum）、惠普（HP）、派拉蒙全球（ Paramount Global）、花旗集團與再保業者Markel。

波克夏除出清台積電ADR之外，也在美國地區銀行動盪的情勢下調整了金融股部位，全數出脫美國合眾銀行（U.S. Bancorp）與紐約梅隆銀行股票，不過新買進第一資本金融公司（Capital One）。

這並非波克夏首度調整金融股持股。去年5月，該公司揭露出清富國銀行持股，該銀行曾經是其最大普通股押注部位。