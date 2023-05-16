快訊

獨／「麻辣鍋界香奈兒」驚傳5月底熄燈！招牌麻辣粥成絕響 網哀號：太傷心了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資券商認為光學族群否極泰來 最壞情況已過

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
大立光發布4月營收並預期5月營收將低於4月，主要是因為需求疲弱。大立光的保守預期符合大和對於需求不確定的擔憂。大立光。圖／報系資料照
大立光發布4月營收並預期5月營收將低於4月，主要是因為需求疲弱。大立光的保守預期符合大和對於需求不確定的擔憂。大立光。圖／報系資料照

光學族群否極泰來，雖然4月營收及第1季獲利不夠理想，但第2季可望是谷底，因此，美系及日系證券商釋出看多訊號，認為最糟情況可能已過，紛紛調升評等或目標價。

摩根士丹利證券指出，光學族群市場最糟情況可能已過，智慧機可能在第2季到第3季去化庫存，出貨量可望逐漸正常，潛望式鏡頭將成趨勢，蘋果將發布混合實境（MR）產品，大立光（3008）及玉晶光（3406）都可望受惠，因此投資評等都調高到「優於大盤」。

大和證券指出，大立光發布4月營收並預期5月營收將低於4月，主要是因為需求疲弱。大立光的保守預期符合大和對於需求不確定的擔憂。不過，展望未來，大和對於大立光的正面看法維持不變，因為新iPhone將採用潛望鏡頭，規格也可能升級，都有助於大立光的獲利。因此，大和建議投資人，趁第2季的低迷時期逐步累積部位。

至於玉晶光，瑞銀證券指出，玉晶光的第1季獲利不如預期，主要原因是高研發費用的獲利率較低，營收及毛利率也不理想，則是因為產品混合價格不利及價格侵蝕。瑞銀預期玉晶光第2季動能仍疲弱，主要是季節性因素及iPhone需求仍弱。但在下半年，玉晶光及大立光都可望出現在iPhone 15潛望鏡頭模組的供應商名單上，瑞銀對於玉晶光的評等為「買進」。

玉晶光 大立光 營收

延伸閱讀

郭明錤：夏普或退出iPhone 16相機模組供應鏈 最大受益是這家

分析師：堆疊傳感器良率問題或使兩款iPhone 15生產延遲

機搆：塔塔集團將成iPhone 15第四家組裝廠

大立光、技嘉 認購火

相關新聞

財報出狀況 這三家上市公司股票停止買賣

臺灣證券交易所表示，5月18日起，中福（1435）、隆銘綠能(3018）及如興（4414）等三家公司併案停止買賣、大飲（...

自營商買超台股逾90億元 這檔高價股竟然買最多

台股今（16）日收漲，終場收15673.9點，上漲198.85點，三大法人買超181.01億元，自營商買超（自行買賣）9...

財委會明審證交法修正 獨董召集股東會權限走入歷史

現行個別獨董即可召集股東會，讓外界質疑獨董過分擴權，恐介入公司經營權之爭。立法院財委會17日預計審查證交法部分條文修正草...

外資券商認為光學族群否極泰來 最壞情況已過

光學族群否極泰來，雖然4月營收及第1季獲利不夠理想，但第2季可望是谷底，因此，美系及日系證券商釋出看多訊號，認為最糟情況...

里昂證券：台灣科技股恢復成長之路仍坎坷不平

里昂證券看台灣科技股，認為恢復成長之路仍坎坷不平，加碼景氣循環落後補漲族群（如ABF載板），也看好在需求憂慮之下獲利仍能...

隆銘綠能科技工程有擔保轉換公司債 自5月18日起併案停止櫃檯買賣

櫃買中心表示，隆銘綠能科技工程（30184）臺灣證券交易所公告有營業細則第50條第1項第1款規定的情事，併案停止其上市有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦