外資券商認為光學族群否極泰來 最壞情況已過

光學族群否極泰來，雖然4月營收及第1季獲利不夠理想，但第2季可望是谷底，因此，美系及日系證券商釋出看多訊號，認為最糟情況可能已過，紛紛調升評等或目標價。

摩根士丹利證券指出，光學族群市場最糟情況可能已過，智慧機可能在第2季到第3季去化庫存，出貨量可望逐漸正常，潛望式鏡頭將成趨勢，蘋果將發布混合實境（MR）產品，大立光（3008）及玉晶光（3406）都可望受惠，因此投資評等都調高到「優於大盤」。

大和證券指出，大立光發布4月營收並預期5月營收將低於4月，主要是因為需求疲弱。大立光的保守預期符合大和對於需求不確定的擔憂。不過，展望未來，大和對於大立光的正面看法維持不變，因為新iPhone將採用潛望鏡頭，規格也可能升級，都有助於大立光的獲利。因此，大和建議投資人，趁第2季的低迷時期逐步累積部位。

至於玉晶光，瑞銀證券指出，玉晶光的第1季獲利不如預期，主要原因是高研發費用的獲利率較低，營收及毛利率也不理想，則是因為產品混合價格不利及價格侵蝕。瑞銀預期玉晶光第2季動能仍疲弱，主要是季節性因素及iPhone需求仍弱。但在下半年，玉晶光及大立光都可望出現在iPhone 15潛望鏡頭模組的供應商名單上，瑞銀對於玉晶光的評等為「買進」。