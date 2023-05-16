聽新聞
test
0:00 / 0:00
外資券商認為光學族群否極泰來 最壞情況已過
光學族群否極泰來，雖然4月營收及第1季獲利不夠理想，但第2季可望是谷底，因此，美系及日系證券商釋出看多訊號，認為最糟情況可能已過，紛紛調升評等或目標價。
摩根士丹利證券指出，光學族群市場最糟情況可能已過，智慧機可能在第2季到第3季去化庫存，出貨量可望逐漸正常，潛望式鏡頭將成趨勢，蘋果將發布混合實境（MR）產品，大立光（3008）及玉晶光（3406）都可望受惠，因此投資評等都調高到「優於大盤」。
大和證券指出，大立光發布4月營收並預期5月營收將低於4月，主要是因為需求疲弱。大立光的保守預期符合大和對於需求不確定的擔憂。不過，展望未來，大和對於大立光的正面看法維持不變，因為新iPhone將採用潛望鏡頭，規格也可能升級，都有助於大立光的獲利。因此，大和建議投資人，趁第2季的低迷時期逐步累積部位。
至於玉晶光，瑞銀證券指出，玉晶光的第1季獲利不如預期，主要原因是高研發費用的獲利率較低，營收及毛利率也不理想，則是因為產品混合價格不利及價格侵蝕。瑞銀預期玉晶光第2季動能仍疲弱，主要是季節性因素及iPhone需求仍弱。但在下半年，玉晶光及大立光都可望出現在iPhone 15潛望鏡頭模組的供應商名單上，瑞銀對於玉晶光的評等為「買進」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言