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外資買超台股逾91億元 買超開發金2.4萬張

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股今（16）日收漲，終場收15673.9點，上漲198.85點，三大法人買超181.01億元，外資買超91.98億元；經統計，開發金（2883）遭買超24,496張，為買超榜首。圖／聯合報系資料照
台股今（16）日收漲，終場收15673.9點，上漲198.85點，三大法人買超181.01億元，外資買超91.98億元；經統計，開發金（2883）遭買超24,496張，為買超榜首。圖／聯合報系資料照

台股今（16）日收漲，終場收15673.9點，上漲198.85點，三大法人買超181.01億元，外資買超91.98億元；經統計，開發金（2883）遭買超24,496張，為買超榜首。

外資今買超前十大依序為開發金、玉山金（2884）、長榮航（2618）、廣達（2382）、聯電（2303）、華航（2610）、彰銀（2801）、台新金（2887）、中信金（2891）、仁寶（2324）。

開發金自結4月稅後純益7.09億元，月減63%、年減54%，累計前四月稅後純益42.11億元，年減62%，累計前四月每股稅後純益（EPS）為0.25元。

開發金4月獲利下滑、累計獲利衰退逾六成，關鍵在核心子公司中壽（2823）今年來獲利表現不盡理想，從獲利貢獻最多的子公司變成貢獻最少，也是四大子公司中唯一累計獲利較去年同期衰退的。

外資今賣超前十大依序為鴻海（2317）、緯創（3231）、長榮海運（2603）、華通（2313）、東元（1504）、奇鋐（3017）、旺宏（2337）、中環（2323）、友達（2409）、英業達（2356）。

鴻海第一季毛利率、營益率「雙率雙升」，但因認列逾200億元業外損失，其中來自轉投資夏普的損失金額高達173億元，稅後純益降至128.25億元，季減68%，年減56%，每股純益0.93元，為三年來低點；鴻海今股價收平盤102元，遭外資賣超19,124張。

外資 開發金

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