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台積電漲10元收505元 台股漲198點收15,673點

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股。記者侯永全／攝影
台股。記者侯永全／攝影

台積電（2330）漲10元站上505元，領台股今（16）日開高走高，盤中一度漲逾兩百點，終場收盤為15,673.9點，上漲 198.85點、漲幅1.28%，成交量為 2,121.73億元。台積電（ 2330 ）收盤上漲10元，收盤價為505元、漲幅1.9％。法人表示，提醒投資人須關注今晚美股協商情況，為目前影響股市最重要的因素，今日表現強勢的觀光類股中，尤其看好旅行社族群。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，目前指數再向上會遇到壓力，電子股普遍是屬於跌深反彈，提醒投資人今晚需重點關注美國債務協商狀況，認為協商有結果的機會較低，美股若反應結果下跌，明日台股可能會開低，若協商有結果才較有望跳空上漲突破壓力。並補充，由於聯準會（Fed）要等6月才開會，因此美債上限成為短線影響股市的最重要因素。

黃國偉表示，旅行社、飯店、餐飲等觀光類股純粹從產業供需來看，現在屬於供不應求的狀態，所以產業趨勢會往上， 利潤會相對高 ，六月之後要進入暑假旺季，未來兩三季也有望表現，其中，特別看好旅行社族群接下來的表現。

今日盤面維持九千金，強勢的有：大立光（3008）、旭隼（6409）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269）、亞德客-KY（1590） 、緯穎（6669）

今日成交量大的強勢股：長榮航（2618）、廣達（2382）、上銓、華城（1519）、新光金（2888）、開發金（2883）、定穎投控（3715）、伍豐（8076）、聯電（2303）、飛宏（2457）

今日成交量大卻走跌者：長榮、十銓（4967）、華紙（1905）、曜越（3540）

成交值大的強勢股有：台積電、世芯-KY 、廣達、華城、欣興（3037）、技嘉（2376）、大立光、保瑞（6472）、奇鋐（3017）、南電（8046）

成交值大缺走勢疲軟者有：長榮、長聖（6712）、智原（3035）、力旺（3529）、十銓

台積電 長榮航

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