麥格理第1季狂買 台積電收復500元、市值重回13兆

麥格理（Macquarie）、富達( Fidelity) 、老虎環球基金和「虎崽」基金Coatue等大型投資公司第1季加碼台積電，和股神巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）的出清動作對作，麥格理更躍升台積電（2330）第七大股東，台積電ADR周一大漲2.7%，收在85.66美元，台積電今（16）日也大漲表態，股價開高收復500元關卡，市值也重回13兆元，帶領台股大盤指數一口氣收復5日線、月線及季線。

波克夏2月公告去年第4季大幅減持台積電ADR 86%，周一在申報持股變動13-F文件最後一天公告，今年第1季已出清台積電ADR全部持股；但卻有多家大型投資公司明顯與股神對作，在第1季大幅加碼台積電ADR。

麥格理第1季從原本持有台積電ADR不到100萬股大舉加碼7,800萬股，3月底持股價值達73億美元，從彭博資訊顯示，已躍居為台積電ADR最大持股者，成為台積電第七大股東。

另外，富達買進1,410萬股新股，對台積電的投資增至近40億美元；老虎全球基金第1季也新買進台積電ADR 158萬股，價值1億4,780萬美元；老虎基金前員工 Philippe Laffont創立的 Coatue 管理公司也買進台積電ADR 590萬股，價值5億4,890萬美元。

台股今日開高走高，盤中拉升至15,682.23點，一口氣收復5日線、月線及季線，台積電是台股大漲的領頭羊，早盤以503元開出，收復500元關卡，一度拉升至506元，市值增至13兆1,218億元，盤中漲幅1.91%。