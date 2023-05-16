上市櫃公司 Q1獲利近腰斬

上市櫃公司第1季財報出爐，納入金控獲利自結數後，全體獲利合計5,985.5億元，季增1.6%、年減48.2%，符合法人預期；單季獲利為史上同期第三高，僅次於2022年、2021年的紀錄，等於揮別疫情、美中貿易戰兩大紅利，回歸疫情前水準。

法人指出，第1季財報較去年同期大幅衰退逾48.2%有五大原因：一為運輸業獲利年衰退達92.8%；二是IC設計獲利年衰退60%；三是鴻海認列轉投資夏普損失金額高達173億元（約5.6億美元），拖累鴻海單季稅後純益降至128.25億元，季減68%，年減56%；第四是面板、光電等產業持續虧損；第五是自行車產業受高庫存、業外收益減少等不利因素影響，自行車雙雄巨大、美利達首季獲利均腰斬。

不過，第1季獲利已較去年第4季出現成長，第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總理黃文清分析，原因有三：一是金融業去年第4季認列高額債券未實現損失出現虧損，今年首季由虧轉盈；二是面板、觸控等電子業衰退幅度縮減；三是零售、汽車、鋼鐵等三大傳產族群由虧轉盈。

陳奕光預估，今年首季將是上市櫃公司年度獲利低點，接下來有望逐季攀升，第2季、第3季有機會分別上看7,000億、8,000億元水準，尤其是金融業將逐季成長。金融業揮別債券未實現損失、防疫險大賠等陰霾後，近來已可看到外資、投信紛紛買超金融股。

電子業方面，兆豐投顧董事長李秀利、黃文清看好晶片、載板、散熱等，將是今年受惠新產品規格三大次產業。

進一步檢視上市櫃公司表現，第1季獲利前五強依序為台積電2,069.8億元、聯發科168.7億元，再來是聯電、富邦金與中信金。首季稅後純益創歷史新高家數45家；以每股稅後純益（EPS）計算創歷史新高有30家，遠低於去年同期的116家；其中稅後稅益與EPS同步創下歷史新高的家數有27家，多數都是近期盤面指標股，包括上品、德英、茂順、材料-KY、東哥遊艇、江申、山富、王品、世芯-KY、龍德造船、保瑞、和泰車等。

昨天是金控除外的上市櫃公司申報首季財報最後一天，據臺灣證券交易所、櫃買中心統計，上市櫃公司在昨日未能按時交出財報，包括上市的隆銘綠能、如興，上櫃的駿熠電子及昇華娛樂。如未交出季報，恐面臨下市櫃危機。