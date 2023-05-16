台股外資連四賣 國家隊撐盤

受到第1季季報出爐、美國債務上限懸而未決影響，外資昨（15）日賣超台股98.7億元，已連四賣，累計共賣超284億元，國家隊則進場以台積電、聯電等支撐盤勢，終場加權指數失守15,500點，收15,475點，僅小跌27點。

展望後市，綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，基本面受制於上市櫃公司4月營收、季報表現疲弱、電子大廠法說會釋出庫存周期遞延訊息；籌碼面則被報稅季壓縮動能，市場氣氛轉趨保守，短期行情延續震盪整理，預期本周指數空間不大；消息面觀察美債問題協商，若能成功，有助台股上攻季線15,644點，下檔先看前波4月26日的盤中低點15,284點的支撐力道。

台股昨日下跌27點收15,475點，在市場觀望下，成交量縮減至1,923億元，為近六日最低，盤中高低點縮減至75點、震幅僅0.4%，為4月19日以來最低。

盤面上，臺灣50成分股以華碩表現最為搶眼，跳空大漲7.8%收303.5元，外資買進16.1億元，金額高居上市櫃個股之冠；昨日外資賣超98.7億元，為近11個交易日賣超最多，已連四賣，累計已284億元。此外，因矽力*-KY財報表現不佳，股價以跌停390.5元作收。

法人動態方面，合計三大法人賣超共89.2億元，投信買超18.8億元，連13買共150.3億元；自營商則是轉賣超9.2億元。昨日仍靠國家隊撐人氣，其中八大公股行庫買超37.9億元。