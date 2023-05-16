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Q1財報六大天王 出列

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
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上市櫃公司第1季財報昨（15）日揭曉，六大天王出列，台積電穩居獲利王兼現金王，大立光照例是每股稅後純益（EPS）加上每股淨值王，力旺及M31並列毛利率王，東科-KY搶下獲利成長王。

台積電第1季歸屬母公司稅後純益達2,069.8億元，穩坐台股獲利第一名寶座，遙遙領先其他公司。第二名為聯發科168.7億元、聯電161.8億元排行第三。

連同金控自結獲利計算，首季獲利第四到第十名的企業依次為富邦金139.09億元、中信金129.5億元、鴻海128.2億元、兆豐金107.7億元、中華電96.4億元、台達電69.07億元、中租-KY達68.8億元。

台積電也是現金王，持有現金及約當現金超過1.35兆元；鴻海居次，手中現金及約當現金也有1.11兆元。

大立光蟬聯EPS王，首季每股賺24.64元，大幅領先其他上市櫃公司，同時也是每股淨值王，第1季的每股淨值為1,144.89元，高居所有上市櫃公司之首。

EPS亞軍是緯穎，單季EPS達18.86元；生技股股王保瑞每股也賺13.62元，榮登生技股獲利王，亦為整體EPS第三強；此外，環球晶、嘉澤、聯發科、鈊象EPS都超過10元。至於每股淨值部分，第二至第五名依序為華碩295.02元、國巨290.16元、長榮261.66元、緯穎240.28元。

矽智財（IP）廠力旺營運模式以收取權利金為主，毛利率高達100%，長期穩坐毛利王寶座；同族群的M31毛利率同樣100%。

東科-KY為全球最大影音揚聲器OEM廠，在既有客戶訂單增長、新客戶與新產品量產加入下獲利大幅躍進，單季稅後純益較去年同期成長12,922%至0.6億元，拿下獲利成長王。

台積電 EPS

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