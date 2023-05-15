這四家上市櫃公司交不出季報 恐面臨下市櫃危機

今天是上市櫃公司（金控除外）申報首季財報最後一天，如未交出季報，恐面臨下市櫃危機。據統計，上市櫃公司有四家交不出來第1季財報，包括上市的隆銘綠能（3018）及如興（4414），上櫃的駿熠電子（3642）及昇華娛樂（4806）。

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司應於5月15日前公告申報第1季財務報告家數計964家（含創新板公司三家，不包括金融控股公司計14家，公告申報期限可延至5月30日），除隆銘綠能及如興無法如期出具財務報告外，餘均已完成申報作業。

臺灣證券交易所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，以達「企業資訊更透明、大眾投資更穩當」之目標。

櫃買中心表示，上櫃公司應於今（15）日前完成公告申報，第1季財務報告家數為810家（本國上櫃779家及第一上櫃31家），經統計，除駿熠電子及昇華娛樂無法如期出具財務報告外，餘皆已完成申報作業。