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台股上市櫃公司首季財報公布 這7檔單季賺逾1股本

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股上市櫃公司第1季財報公布今（15）日將截止，截至下午已有超過1,700家首季財報出爐，其中超過1,200家獲利，統計單季大賺超過1個股本的有7家，清一色是高價股，其中大立光（3008）以單季EPS 24.64元居冠，其次則是緯穎（6669）首季EPS 18.86元，EPS冠亞軍都是千金股。

上市櫃公司陸續公布第1季財報，截至今日下午，已有約1,741家公布，其中出現獲利的家數有1,222家，若以每股純益（EPS）來看，首季EPS超過10元的有7家，依序是大立光、緯穎、保瑞（6472）、環球晶（6488）、嘉澤（3533）、聯發科（2454）、鈊象（3293）等。

首季EPS超過5元不到10元的則有24家，包括國巨（2327）、和泰車（2207）、旭隼（6409）、亞德克-KY（1590）、世芯-KY（3661）、台積電（2330）、聯詠（3034）、材料-KY（4763）、AES-KY（6781）、東哥遊艇（8478）、創意（3443）、上品（4770）、新普（6121）、寶雅（5904）、南寶（4766）、洋基工程（6691）、祥碩（5269）、復盛應用（6670）、聯德（3308）、神準（3558）、綠界科技（6763）、汎德永業（2247）、麗豐-KY（4137）、王品（2727）。

以第1季賺進1股本以上的公司來看，全數都是高價股，但首季EPS並不是都較去年同期成長，例如奪下EPS冠軍的股后大立光，首季EPS 24.64元，年減40.34%；不過，緯穎首季EPS 18.86元，年增40.54%；保瑞首季EPS 13.62元，年增419.84%；鈊象首季EPS 10.24元，年增9.28%。

另外，旭隼首季EPS 8.55元，年增48.7%；寶雅首季EPS 6.43元，年增29.64%；世芯-KY首季EPS 8.09元，年增28.01%；和泰車首季EPS 9.27元，年增17.93%；創意首季EPS 6.97元，年增71.25%。

EPS 財報

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