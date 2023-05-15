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第2季第一上市公司財務業務說明會 將於5月22日起登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2023年第2季第一上市公司財務業務說明會
2023年第2季第一上市公司財務業務說明會

臺灣證券交易所表示，為提升第一上市公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流的管道，證交所將於5月22日及24日下午共舉辦三場第一上市公司財務業務說明會，提供上市公司與投資人面對面雙向溝通平台，使投資人了解第一上市公司營運績效。

說明會將由公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，充分向投資大眾說明並可進行即時聯繫交流，以展現第一上市公司競爭優勢及能見度。

這次活動開放現場參與，投資大眾可透過證交所WebPro 3.0影音傳播網同步收看https://webpro.twse.com.tw/。第一上市公司簡報資料將於會前上傳至公開資訊觀測站法人說明會專區，會中將不提供紙本資料，活動詳細資訊請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。

上市公司 證交所

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