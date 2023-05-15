地區銀行及美國債務上限擔憂縈繞 債市獲資金青睞

美國4月CPI與PPI通膨數據同步放緩支持聯準會暫停升息步伐，但地區銀行及美國債務上限擔憂揮之不去壓抑市場信心，就資金流向而言，根據彭博資訊，過去一周整體股票型ETF資金淨流入55.81億美元，主要為中國大陸市場獲26.17億美元淨流入，全球與日本市場分別獲18.81億美元與10.99億美元資金淨流入，新興市場與歐洲分別獲6.57億美元與5.82億美元淨流入，反觀美國與亞太市場分別遭資金淨流出7.42億美元與5.93億美元。產業ETF部分，近周淨流入的前三大產業為：科技、通訊與公用事業，淨流出金額最高的產業為金融、能源與工業。

富蘭克林證券投顧表示，美國債務上限截止日期逼近，加上聯準會官員對於通膨降速是否已達到支持暫停升息條件的看法分歧，美國區域銀行及景氣衰退陰霾籠罩，增添市場不安情緒。考量萬一美國違約將對美國經濟及金融市場造成不小的衝擊，基本情境為國會兩黨可能在最後一刻達成協議，隨著時間迫近，亦可能以暫時性展延的方式爭取更多協商時間，應可避免最糟情境出現。

富蘭克林證券投顧建議，因應短期波動加大環境，建議採取美國雙收益策略，包括多元收益平衡型基金及精選收益複合債券型基金，精選高股利股票及債市投資契機，股票建議以分批加碼+定期定額策略介入，看好防禦產業(基礎建設/公用事業)、趨勢商機(AI/數位轉型/氣候變遷)、政策受惠題材(中國大陸/亞洲股市)，保守者可先將資金停泊在美國短期票券型基金，掌握收益之餘也可預先卡位市場落底機會。