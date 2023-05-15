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市場擔憂情緒升溫 新興亞股漲跌互見

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額
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投資人持續對經濟衰退及債務上限感到擔憂，市場情緒偏弱，新興亞股上周漲跌互見，以越南漲幅2.6%居冠，泰國及印度也分別上漲1.8%與1.6%，菲律賓、印尼則分別下跌1.6%及1.2%；綜觀上周資金流向，印度淨流入10.3億美元居冠，而台灣則淨流出4.7億美元。

台股上周收15,502.4，週線走跌翻黑。中信上櫃ESG 30 ETF（00928）經理人張嘉祐表示，美國經濟展望不明朗加上缺乏多頭題材，台股交投近期較為冷淡，呈現震盪格局，科技產業仍處庫存調整周期，雖下半年的能見度仍不高，但市場普遍樂觀下半年會優於上半年、2024年會好過2023年，台股財報公布也將告一段落，預計將會逐漸淡化對個股的影響，緊接著台股將迎來股東會旺季，投資人也將焦點轉移至展望與股利發放等議題上。

張嘉祐說，隨消費性電子庫存調整恢復健康循環，雖然目前看來，下半年的能見度仍偏低，但受惠開學季與傳統銷售旺季需求，將為筆記型電腦、顯示器等相關供應鏈營收帶來正面助益，有望恢復正成長，至於手機、網通、HPC也將重新建立庫存，有利於晶圓廠稼動率回升與IC設計業者重啟成長動能，除此，汽車與車用電子需求仍有所增加，台廠半導體的需求量也持續升溫當中，儘管當前股市走勢處震盪偏弱趨勢，但正是布局中長線題材的好時機，建議族群像是：通訊、資訊科技、半導體、ESG、新能源及電動車等。

越股上周收在1066.9，周漲幅2.6%。中國信託越南機會基金張晨瑋表示，MSCI上周五進行季度調整，越南在前沿市場指數比重占26.3%仍為最大，而市場認為越南即將在今年導入新交易系統（KRX），將有益於越南先前交易機制瓶頸，也可能成為MSCI與富時評斷越南是否可被納入新興市場的重要關鍵因素，利多消息激勵市場情緒，促使越股上周呈現偏多局勢。

越南 台股

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