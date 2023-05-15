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台股520將到來 台股下跌27點收15,475點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

本周進入市場投資人期待的520行情，台股盤中呈現盤整，終場收盤下跌27點，收盤指數15,475.05點，成交量1,891.28億元。

今日成交金額大且上漲者有：保瑞（6472）、大同、jpp-KY、華城、東元、華碩、長聖．山富及微星；表現疲軟者有：廣達、創意、緯創、美時、材料-KY．聯詠、奇鋐、雙鴻、雄獅與矽力*-KY。

進入ETF除息旺季，盤中零股交易量排前者有：國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣高息低波、中信中國高股息等，個股方面，中租-KY雖下跌，但零股成交量居前，玉山金、台泥、聯電、長榮、興富發等成交量也高過台積電。

第一金投顧說，電子股應留意近期股價已經陸續反應第1季谷底已過，下半年復甦的落底行情，但整體復甦的力道將在第2季的618消費節前後被檢視，若終端消費性產品全年出貨量銷售不如預期或一再下修，擴大年衰退幅度，那下半年復甦的力道恐不如預期，需留意市場對電子股下半年復甦力道的過度期待，所造成目前評價已屬合理的情況，宜待修正再找更佳買點介入。

傳產方面，汽車、電機機械、玻璃陶瓷、軍工航太、能源股、重電股表現皆強勢，修正後均開始呈現回升，可逢低擇優介入。目前終端電子產品需求仍未明顯全面復甦，需留意消費性電子終端需求持續疲弱路，以及後續其他非消費性電子轉弱的風險，逢回檔修正再選擇績優股介入，短線上漲過程中，可留意盤面較強的電腦週邊、電子零組件、傳產各族群等類股或接下來月營收或季營運持續創高等題材類股。

高股息 電子股

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