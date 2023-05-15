生技股王保瑞首季財報登上櫃EPS一哥 股價盤中衝破800元大關

保瑞（6472）首季財報亮眼，受惠學名藥外銷市場表現優異，成為獲利大贏家，今（15）日股價開盤804元，盤中最高一度達835元，一度站回800元大關，午盤過後漲幅收斂，盤中漲幅逾1.5%，成交量逾6千張。

保瑞第1季營收47.81億元，年增328%，毛利率40.3%，創下近8季以來新高，並提前達成年度毛利率改善目標，EPS創下13.62元佳績，刷新製藥業單季每股獲利新高，成為每股獲利王。

保瑞首季財報亮眼主要來自於CDMO（委託開發暨生產服務）和全球銷售兩大業務。CDMO部分，保瑞旗下各廠區業務出貨量均比去年同期成長；全球銷售業務方面，保瑞去年併購安成藥業後，今年第1季全球銷售業務營收達35.4億元，貢獻集團整體營收約74%，安成的胃食道逆流用藥，原以授權學名藥（AG）方式於美國市場銷售，今年1月下旬起改以自有藥證，成為美國首家上市的學名藥。