儲能概念股重登人氣一族 大同、東元、華城帶量強攻

台股今（15）日走弱，儲能概念股成為相對抗跌的族群，其中華城（1519）表現最為強勢，盤中漲幅近4%，帶動其餘儲電股一同走高，大同（2371）盤中最高一度達39.45元，股價創下近1年半新高，成交量逾7萬張，東元（1504）也有不錯的表現，盤中漲幅逾3%。

華城擁有台電汰舊換新設備、強韌電網計畫、拓展變壓器外銷、太陽能、風力發電及儲能系統等綠能設備等題材；且同時受惠美國2.3兆美元基建計畫，對大型電力設備的需求強勁；另外，充電樁事業上，華城與不少車廠策略合作，提供CPO服務、充電樁建置等。

華城第一季營收15.4億元，稅前淨利2.38億元，本期淨利2.02億元，歸屬於母公司業主淨利2.05億元，基本每股盈餘0.79元，創同期新高、單季第三高，且4月營收10.85億元，年增122.08％。

大同第1季合併營收111.23億元，季減13.31%，年增45.15%，稅後純益4.53億元，季增47.07%，年減13%，單季每股純益0.2元；大同以家電、重電事業起家，也積極投入能源產業，電廠建置、綠電交易、儲能系統、節能設備、碳盤查等，皆為綠電事業服務範疇。

東元第一季營收149億元，年增7％，稅後淨利16.35億元，季增62.6%，創歷史單季新高且較去年同期大增近3.7倍，EPS（每股盈餘）0.78元，創下近年新高；東元表示，現階段再生能源相關領域營收占比已達七成，隨著全球及台灣未來淨零碳排目標推動及企業落實大幅提升，大環境對東元有利，將全力衝刺營運。