台股開15,489點早盤小跌 法人：台股橫盤整理持續

台股今（15）日開盤下跌13.18點，開盤指數 15,489.18點，早盤下跌逾20點；台積電（2330）開盤上漲1元，開盤價 497元。法人表示，預期台股中期橫盤整理持續，投資人可汰弱留強，減碼財報欠佳、營運展望保守股；逢低布局，訂單能見度高、財報亮眼與法人加碼股。

富邦投顧說，預期台股中期橫盤整理持續，由於受制美股動盪，財報變數與月、季線走空與指標偏空影響，難擺脫季線至上升趨勢線間橫盤格局。

操作策略方面，投資人可汰弱留強，減碼財報欠佳、營運展望保守股；逢低布局，訂單能見度高、財報亮眼與法人加碼股。做多需留意，短打技術面轉強內需消費、資安等政策加持，及電子紙、AI伺服器題材加持股；做空需留意，減碼技術面走空如面板、生技醫美，及財報欠佳、營運展望保守股。

周五(12日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌8.89點、跌幅0.03%，那斯達克指數下跌0.35%，標準500指數下跌0.16%，費半指數下跌0.2％。

統一投顧說，美股近期觀望氣氛濃厚，由於債務上限問題以及憂慮經濟衰退，若債務上限無法抬高，聯邦政府用來償還的現金可能會耗盡，目前白宮與在野黨正在談判。此外，目前角度來看，六月升息機率低、聯準會官員談話對市場影響也降低，美股上周小跌，美股狹幅震盪，盤中一度急殺，尾盤又急拉，技術面來看，道瓊短線較弱，納斯達克持續強勢，盤中勝制再創新高，費半短線有稍微轉弱現象，台積電ADR收平盤為較好訊號。

三大法人上周五集中市場合計賣超39.5億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超56.8億元，投信買超10.8億元，自營商(自行買賣)買超13.3億元，自營商(避險)賣超6.9億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，外資加碼期貨多單 498 口，未平倉淨多單回升至 6,685 口，而自營商則是加碼期貨多單 55 口。另外在選擇權未平倉部分，5 月份月選的買權最大未平倉為 15,800 點，而賣權最大未平倉上升至 15,400 點。

周五台指期開低測試前波跳空缺口，盤中收復跌幅至平盤之上，尾盤賣壓湧現，終場以小跌作收。金融期下跌1%，使大盤承壓，盤面以汽車、電腦周邊類股領漲，族群漲幅皆逾 2%，電子權值鴻海下挫 2.38%，受第1季財報認列夏普損失影響，獲利不佳。指數連兩日收黑後轉收紅，顯示市場略有買盤進駐，整體震盪進入盤整格局。